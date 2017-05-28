Ben Stiller ve eşi Christine Taylor Boşanıyor

ABD uyruklu olan beyaz perdede görmeye aşina olduğumuz Ben Stiller ve eşi olan Christine Taylor 17 yıldır birlikteydiler. 17 yıllık evlilikleri için bitirme kararı alan çift basın açıklamasında bulunup “ Birbirimize olan sevgi ve saygımızla ayrılma kararı alarak evliliği bitiriyoruz.” diyerek açıklama yaptılar.

Çocukların Yeterince Büyümesi Gerek

Ancak boşanmadan önce çocuklarını büyütmek çift için önemli olup çocuklar için bekleyen çift çocuklarının uygun yaşa geldiği zaman boşanmayı planlıyorlar. 1999 yılında tanışan ve 1 yıl geçtikten sonra da evlenen çift uzun bir süre birlikte oldular. 51 yaşına gelen Stiller ve 45 yaşına gelen Taylor 2 tane çocuk yaptılar. Bu çocukları için uzun bir süre birlikte kaldılar. Şimdi ise ayrılma kararı alarak bunu basına bildirdiler.