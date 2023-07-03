İnsanlar köpekbalıklarından yüz kat daha tehlikeli kabul edildi

İnsanların süper avcılar olduğu biliniyor, ancak büyük beyaz köpekbalığından yüz kat daha ölümcül olabileceğimizi kim bilebilirdi?

Araştırmacılar ayrıca tüm ekosistemler için ciddi sonuçlar konusunda uyarıda bulunuyor.

BBC'ye göre Oxfordshire, Wallingford'daki Birleşik Krallık Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden Dr Rob Cooke şunları söyledi: "Bulduğumuz şeyin boyutu ve ölçeği bizi şaşırttı. dünya çapında sürdürülebilir insan-doğa ilişkilerine doğru ilerleyin."

Ek olarak, insanların evcil hayvan ticareti için vahşi doğada yakaladığı veya yiyecek, ilaç veya diğer amaçlar için hasat ettiği yaklaşık 50.000 farklı yabani memeli, kuş, sürüngen, amfibi ve balık türüne ilişkin veriler araştırmacılar tarafından analiz edildi.

Sonuç olarak, Communications Biology dergisinde yayınlanan araştırmalarına göre, tüm omurgalı türlerinin üçte birinin (14.663 tür) insanlar tarafından kullanıldığı veya ticaretinin yapıldığı ve bunların %39'unun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu keşfedildi .

Ayrıca, büyük beyaz köpekbalığı, aslan veya kaplan gibi en iyi yırtıcılardan 300 kata kadar daha büyük bir etkimiz var. İnsanlık artık gezegendeki diğer hayvanlar üzerinde tarihin herhangi bir zamanında olduğundan daha fazla etkiye sahip.

İnsan faaliyetinin iklim ve çevre üzerindeki etkilere hakim olduğu bir dönem olan Antroposen başlamak üzeredir.

Doğal dünya, artık karadaki hayvan türlerinin çoğunluğunu oluşturan evcilleştirilmiş hayvanlar tarafından şekillendirilmiştir.

Araştırmacılara göre, vahşi hayvanların aşırı kullanılmasının "biyoçeşitlilik ve ekosistem işlevi için derin sonuçları" olacaktır.