Deniz Kaplumbağalarını Nasıl Koruyabiliriz?

Türkiye, kaplumbağalar ve özellikle deniz kaplumbağaları ile uzun bir mirasa sahiptir, çünkü batı ve güney kıyıları, kumların altındaki yuvalara yumurtlamak için karaya çıkan 'caretta caretta kaplumbağaları' olarak da bilinen binlerce yeşil kaplumbağa ve caretta caretta'nın popüler yuvalama alanlarıdır. plaj müdavimleri güneşlenme eğilimindedir.

Anne kaplumbağalar, geceleri yumurtladıktan sonra denize dönerken, genellikle 60 gün kadar sonra yumurtadan çıkan küçük yavru kaplumbağalar, kabuklarını çatlatarak denizde cesur bir yolculuk yapmak için kendi haline bırakılıyor. denize doğru yol alırken kumlu plaj; ve sadece binde birinin hayatta kaldığına inanılıyor.

Bu nedenle, sahile gidenlerin Türkiye'de her an başlayacak olan bu sürecin farkında olmaları ve nesli hızla tükenmekte olan anne ve yavru kaplumbağaların güvenliğini sağlayacak önlemleri almaları büyük önem taşıyor.

Tipik olarak, deniz kaplumbağaları Türkiye kıyılarına İztuzu'ndan Manavgat'a kadar uzanan kumsallar arasından ve aradaki her yere varırlar. Mucizevi bir şekilde, anne kaplumbağalar yumurtalarını yuvalamak için manyetik alanlar yoluyla bulabildikleri kendi yumurtadan çıktıkları yere dönme eğilimindedirler. Ancak, ne yazık ki, küresel ısınma ve gelişme nedeniyle, bazıları artık karaya çıkmak için daha soğuk veya sadece farklı bölgeleri arıyor ve bu da Türkiye'nin Çanakkale gibi kuzeyde görülmesine neden oluyor.

Yeterince ilginç bir şekilde, kaplumbağaların cinsiyeti sıcaklığa göre belirlenir, daha soğuk yuvalar erkek üretir ve daha yüksek sıcaklıklar dişilere neden olur ve bu nedenle iklim değişikliği de türlerin cinsiyet dağılımını olumsuz etkiler.

Deniz kaplumbağası müzesi bile bulunan İztuzu Plajı gibi bazı plajlar koruma altındadır, Manavgat'ta ise bir eğitim ve koruma merkezi vardır ve her ikisi de kısmen göçmenlerin gayretli çabalarının bir parçasıdır. Koruma çabaları nedeniyle İztuzu Plajı'ndaki yapılaşmanın durmasına neden olan Kaptan June ve plaj ile Dalyan Nehri'ni birbirine bağlayan tekneler hakkında kitaplar ve belgeseller yazıldı.

Manavgat'ta hayatını ve tüm birikimini Antalya'da sahilde yuva yapmaya çalışan kaplumbağaları kurtarmak için adayan Seher adında yalnız bir kadının hikayesi, dünyayı gezen cesur çift Marianne ve Chris tarafından çekildi. YouTube kanalı "Tread the Globe"da bir merkez kurma ve para toplama sürecinin tamamı.

Bu nedenle, bu arada, 50 ila 100 yıl arasında bir ömre sahip olan ve bir metreden daha büyük olabilen muhteşem kaplumbağaların refahı için gurbetçilerin ana hatlarıyla belirttiği yönergeleri hepimiz takip etmeliyiz. yaz.

Deniz kaplumbağalarını korumanın yolları

Kaplumbağalar önce yumurtalarını 30 santimetre kadar sığ bir şekilde kumun altına bırakır ve ardından 100'den fazla yumurtayla yuvalarını korumasız bırakarak denize döner. Bu, kuma şemsiye yapıştırmanın deniz kaplumbağası yumurtalarının yuvasına ciddi zarar verme potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir. Dalyan'ın İztuzu Plajı'nda, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaktaki alan, insanların şemsiyelerini daldırıp yaban hayatı için sorun yaratmaması için zaten sınırlandırılmış durumda.

Bu tür işaretlerin bulunmadığı diğer alanlarda, yuvaları bozmamak için güneşlenme alanınızı kıyıdan daha uzağa kurmanız en iyisidir.

O zaman bir başka sorun da yavru kaplumbağaların kabuklarından yaklaşık iki ay sonra yuvalarından denize doğru yolculuk yapmak zorunda kalmaları yani kumların üzerinde yürümek zorunda kalmalarıdır. Bu nedenle, suya yakın kumdan kaleler inşa etmek veya çukurlar kazmak, yavru kaplumbağaların denize yolculuklarını kat etmeleri için ciddi engeller oluşturabilir. Buradaki ders, kumdan kalelerinizi inşa etmeniz ve çukurlarınızı denizin kıyıyla buluştuğu yerden en az 10 metre uzağa kazmanızdır.

Deniz kaplumbağaları, yumurtalarını bırakmak için geceleri karaya çıkarlar ve bu nedenle işyerlerinden ve el fenerlerinden gelen ışıklar ve sahildeki şenlik ateşleri, yumurtlama yeteneklerini engeller.

Bir sonraki mutlak hayır-hayır, çöpün veya plastiğin ve özellikle söz konusu çöplerin toplanması için kullanılması gereken plastik torbaların atılmasıdır. Hareket kabiliyetlerini sınırlayan plastiğe sadece kaplumbağalar takılmakla kalmaz, aynı zamanda yanlışlıkla onu da yiyebilirler.

Kaplumbağalar, artan sıcaklıklardan, gelişimden ve kirlilikten balık tutmaya kadar hayatta kalmalarına yönelik birçok tehditle karşı karşıyadır. Ağlara kolayca takılabilirler ve suyun altında çok uzun süre sürüklenirlerse, hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları havayı soluma yeteneklerini sınırladığı için yok olurlar.

Son olarak, turizm endüstrisinin deniz kaplumbağaları için oluşturduğu en büyük tehditlerden biri de sahilde seyreden araçlardır. Arabaların asla kıyıya yakın yerlerde sürülmemesi bir yana, ATV gibi araç kiralama şirketleri, kumda gezinti yapmanın halihazırda tehdit altında olan kaplumbağa türlerinin çoğalması açısından oluşturabileceği tehlikeleri ortaya çıkarabilir.