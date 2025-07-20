Dubai’de Şirket Kurmak İçin 2025 Rehberi: Süreçler, Belgeler ve İpuçları

Küresel pazarlara açılmak isteyen birçok girişimcinin ilk tercihleri arasında yer alan Dubai, yatırımcılara sadece vergi avantajı değil, aynı zamanda hız, prestij ve güvenlik de sunuyor. Ancak Dubai’de şirket kurmak sanıldığı kadar rastgele yapılabilecek bir işlem değil. Belirli adımları ve stratejik kararları içeriyor.

İşinizi doğru temellere oturtmak için Dubai’de Şirket Kurmak sayfasından süreçle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Şirket Kuruluşunda İlk Adımlar

Dubai’de şirket açmak için ilk yapılması gereken şey doğru faaliyet alanını belirlemek ve buna göre lisans türünü seçmektir:

Ticari Lisans : Ürün alım satımı yapacak firmalar için

Profesyonel Lisans : Danışmanlık, eğitim gibi hizmetler için

Endüstriyel Lisans: Üretim ve imalat yapan firmalar için

Ardından şirket ismi, ofis adresi, temsilci belirleme gibi adımlar gelir.

Gerekli Belgeler

Dubai’de şirket kurmak için gereken başlıca belgeler:

Pasaport fotokopisi

Vize durumu (bazı durumlarda)

Şirket ana sözleşmesi

Faaliyet alanı beyanı

Adres bilgileri

Bazı serbest bölgeler online başvuru da kabul ediyor ve belgelerin çoğu dijital olarak gönderilebiliyor.

Dubai'de Şirket Kurma Maliyeti

2025 yılı itibariyle Dubai’de şirket kurma maliyeti, serbest bölgelerde ortalama 4.500 USD’den başlıyor. Bu rakama lisans, ofis kira bedeli, noter tasdikleri ve yerel temsilci ücretleri dâhil edilebilir. Daha kapsamlı işler için bu rakam 15.000 USD seviyesine ulaşabiliyor.

Güncel fiyat listelerini Dubai'de şirket kurma maliyeti sayfasından görebilirsiniz.

Kişisel Notlar

Yakın zamanda bir sağlık teknolojisi girişimi için Dubai Silicon Oasis’te şirket kurduk. Tüm süreç online yürütüldü ve belgeler UPS ile gönderildi. Sistem o kadar hızlı çalışıyor ki Türkiye'deki bürokrasiden çıkan biri için şaşırtıcı bir deneyim oluyor.

Sonuç

Dubai’de şirket kurmak, doğru bilgiye ve profesyonel desteğe sahipseniz oldukça konforlu bir süreç. Hem oturum izni avantajı hem de uluslararası alanda büyüme fırsatı sunduğu için bu yıl değerlendirilmesi gereken fırsatların başında geliyor.