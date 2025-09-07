Suluada Tekne Turu: Akdeniz’in Masalsı Kaçamağı

Akdeniz kıyılarının incisi Antalya, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Fakat bu eşsiz şehirde, sadece deniz ve güneşten ibaret olmayan, bambaşka bir deneyim sunan bir rota var: Suluada. Berrak denizi ve bembeyaz kumsallarıyla büyüleyen bu ada, “Türkiye’nin Maldivleri” olarak tanınıyor. Bölgeyi keşfetmenin en güzel yolu ise Suluada Tekne Turu .

Adrasan’dan Başlayan Macera

Suluada’ya ulaşmak için turlar genellikle Adrasan sahilinden sabah saatlerinde hareket eder. Yolculuk boyunca Akdeniz’in serin esintisi ve mavinin farklı tonları eşliğinde keyifli bir seyir yapılır. Yaklaşık 45 dakika süren bu yolculuk, aslında turun en huzurlu anlarından biridir.

Türkiye’nin Maldivleri

Adaya vardığınızda sizi karşılayan bembeyaz kumsallar ve turkuaz rengi deniz, tropik adaları andırır. Burada denize girmek, yüzmek ve güneşlenmek adeta başka bir dünyadaymışsınız hissi verir. Özellikle suyun berraklığı, dalış yapmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunar.

Tekne Turu Güzergâhı

Suluada’nın yanı sıra tekneler, çevredeki diğer koylara da uğrar. Korsan Koyu, Amerikan Koyu ve Ceneviz Koyu, tur programlarında öne çıkan duraklardır. Her koyun kendine özgü doğal güzelliği, katılımcılara farklı manzaralar sunar.

Teknede Lezzet Dolu Bir Gün

Tur süresince teknede öğle yemeği ikram edilir. Balık, salata ve mezelerden oluşan menü, deniz havasında daha da lezzetli hale gelir. Çay ve meyve ikramları ise misafirlere ekstra bir keyif sunar.

Doğa ile İç İçe Aktiviteler

– Şnorkelle su altı canlılarını keşfetmek,

– Adanın plajında güneşlenmek,

– Fotoğraf çekerek bu anıları ölümsüzleştirmek, turun en keyifli aktivitelerindendir.

Kime Hitap Ediyor?

Suluada tekne turu, her yaş grubuna hitap eden bir etkinliktir. Çocuklu aileler güvenle vakit geçirirken, çiftler romantik anların tadını çıkarabilir. Arkadaş grupları için ise eğlenceli ve unutulmaz bir keşif fırsatı sunar. Suluada tekne turu, Antalya tatiline bambaşka bir boyut kazandırır. Denizin berraklığı, adanın huzuru ve tekne yolculuğunun keyfi birleşerek unutulmaz bir deneyim ortaya çıkar. Bu tur, doğayla iç içe, sakin ama bir o kadar da büyüleyici bir gün geçirmek isteyen herkes için ideal bir tercihtir.