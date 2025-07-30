Terapiyle.com ile Güvende, Ulaşılabilir ve Uzman Destek Yanınızda

Terapiyle.com, bireylerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla kurulmuş bir online terapi platformudur. Danışanları, alanında uzman klinik psikologlar ve terapistlerle bir araya getirir. Platform, terapi sürecini güvenli, erişilebilir ve etkili hale getirmeyi hedefler.
Hizmetlerimiz:
Bireysel Terapi
Yetişkinlere yönelik psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri.
Çift ve Evlilik Terapisi
İlişkisel çatışmaların, iletişim sorunlarının ve bağlanma zorluklarının ele alındığı seanslar.
Ergen Terapisi
12-18 yaş grubundaki bireyler için özel uzmanlarla çalışma imkânı.
Cinsel Terapi
Bireylerin ya da çiftlerin yaşadığı cinsel işlev bozuklukları, istek/uyarılma sorunları, vajinismus, erken boşalma gibi konular uzman terapistler eşliğinde çalışılır.
Terapiyle’yi Neden Tercih Etmelisiniz?
Uzman Klinik Psikologlar: Sadece lisanslı ve deneyimli profesyonellerle çalışılır.
Tamamen Online: Türkiye’nin her yerinden, evinizin konforunda erişim.
Gizlilik ve Güvenlik: KVKK uyumlu alt yapı ve danışan mahremiyetine azami özen.
Esnek Randevu Saatleri: Yoğun yaşam temposuna uyum sağlayacak şekilde planlanabilir.
Şeffaf Ücretlendirme: Sabit seans ücretleri, sürpriz maliyetler yok.
Kurumlara Özel Psikolojik Destek Programları
Terapiyle aynı zamanda kurumsal firmalarla iş birliği yaparak çalışanlara ve yakınlarına yönelik indirimli terapi paketleri ve psikolojik iyi oluş programları da sunar.
Terapiyle.com – Online Terapi Artık Daha Yakın
Zihinsel ve duygusal iyi oluş, hayat kalitemizin temelidir. Terapiyle.com, bu yolda sana eşlik etmek için burada. Alanında uzman klinik psikologlarla, tamamen online ve güvenli bir ortamda terapi alabilir; kendini daha yakından tanıma ve dönüştürme fırsatı bulabilirsin.
Hangi Konularda Destek Alabilirsin?
- Kaygı, stres ve tükenmişlik
- Depresyon ve duygudurum dalgalanmaları
- İlişki sorunları ve çift terapisi
- Ergenlik dönemi zorlukları
- Cinsel sorunlar ve cinsel terapi
- Yeme bozuklukları, beden algısı problemleri
- Travmalar ve geçmişle barışma süreçleri
Cinsel Terapi Nedir?
Cinsellik hayatın doğal bir parçası. Ancak bazen bu alanda konuşulması zor, utandırıcı ya da karmaşık duygular yaşanabilir. Terapiyle’de, vajinismus, erken boşalma, cinsel isteksizlik, uyarılma sorunları, cinsel yönelimle ilgili sorgulamalar gibi konuları yargılamadan ve gizlilik içinde konuşabileceğin uzman cinsel terapistler seni bekliyor.
Terapiyle’de Ne Farklı?
- Nerede olursan ol, sadece internet bağlantın yeterli
- Lisanslı ve deneyimli klinik psikologlar
- Tam gizlilik ve etik ilkelere bağlılık
- Esnek saatler, senin hayat ritmine göre şekillenir
- Şeffaf fiyatlandırma, sabit seans ücretleri
- Kurumlara ve çalışanlara özel indirim fırsatları
Kendine zaman ayırmak, her şeyin başlangıcıdır.
Terapiyle.com ile tanış, kendine iyi gelmeye bugünden başla.