Terapiyle.com ile Güvende, Ulaşılabilir ve Uzman Destek Yanınızda

Terapiyle.com, bireylerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla kurulmuş bir online terapi platformudur. Danışanları, alanında uzman klinik psikologlar ve terapistlerle bir araya getirir. Platform, terapi sürecini güvenli, erişilebilir ve etkili hale getirmeyi hedefler.

Hizmetlerimiz:

Bireysel Terapi

Yetişkinlere yönelik psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri.

Çift ve Evlilik Terapisi

İlişkisel çatışmaların, iletişim sorunlarının ve bağlanma zorluklarının ele alındığı seanslar.

Ergen Terapisi

12-18 yaş grubundaki bireyler için özel uzmanlarla çalışma imkânı.

Cinsel Terapi

Bireylerin ya da çiftlerin yaşadığı cinsel işlev bozuklukları, istek/uyarılma sorunları, vajinismus, erken boşalma gibi konular uzman terapistler eşliğinde çalışılır.

Terapiyle’yi Neden Tercih Etmelisiniz?

Uzman Klinik Psikologlar: Sadece lisanslı ve deneyimli profesyonellerle çalışılır.

Tamamen Online: Türkiye’nin her yerinden, evinizin konforunda erişim.

Gizlilik ve Güvenlik: KVKK uyumlu alt yapı ve danışan mahremiyetine azami özen.

Esnek Randevu Saatleri: Yoğun yaşam temposuna uyum sağlayacak şekilde planlanabilir.

Şeffaf Ücretlendirme: Sabit seans ücretleri, sürpriz maliyetler yok.

Kurumlara Özel Psikolojik Destek Programları

Terapiyle aynı zamanda kurumsal firmalarla iş birliği yaparak çalışanlara ve yakınlarına yönelik indirimli terapi paketleri ve psikolojik iyi oluş programları da sunar.

Terapiyle.com – Online Terapi Artık Daha Yakın

Zihinsel ve duygusal iyi oluş, hayat kalitemizin temelidir. Terapiyle.com, bu yolda sana eşlik etmek için burada. Alanında uzman klinik psikologlarla, tamamen online ve güvenli bir ortamda terapi alabilir; kendini daha yakından tanıma ve dönüştürme fırsatı bulabilirsin.

Hangi Konularda Destek Alabilirsin?

Kaygı, stres ve tükenmişlik

Depresyon ve duygudurum dalgalanmaları

İlişki sorunları ve çift terapisi

Ergenlik dönemi zorlukları

Cinsel sorunlar ve cinsel terapi

Yeme bozuklukları, beden algısı problemleri

Travmalar ve geçmişle barışma süreçleri

Cinsel Terapi Nedir?

Cinsellik hayatın doğal bir parçası. Ancak bazen bu alanda konuşulması zor, utandırıcı ya da karmaşık duygular yaşanabilir. Terapiyle’de, vajinismus, erken boşalma, cinsel isteksizlik, uyarılma sorunları, cinsel yönelimle ilgili sorgulamalar gibi konuları yargılamadan ve gizlilik içinde konuşabileceğin uzman cinsel terapistler seni bekliyor.

Terapiyle’de Ne Farklı?

Nerede olursan ol, sadece internet bağlantın yeterli

Lisanslı ve deneyimli klinik psikologlar

Tam gizlilik ve etik ilkelere bağlılık

Esnek saatler, senin hayat ritmine göre şekillenir

Şeffaf fiyatlandırma, sabit seans ücretleri

Kurumlara ve çalışanlara özel indirim fırsatları

Kendine zaman ayırmak, her şeyin başlangıcıdır.

Terapiyle.com ile tanış, kendine iyi gelmeye bugünden başla.