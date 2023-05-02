Samsung Galaxy S21 Ultra Özellikleri

Samsung Galaxy S21 Ultra, yüksek teknolojili bir akıllı telefondur. S21 Ultra, 6.8 inçlik AMOLED ekranı, 1440 x 3200 piksel çözünürlüğü ve HDR10+ özelliği ile yüksek kaliteli bir görüntü sunuyor. Cihaz, Exynos 2100 veya Snapdragon 888 işlemcileri, 12GB veya 16GB RAM ve 128GB, 256GB veya 512GB depolama seçenekleriyle güçlü bir performansa sahip. Ayrıca, cihazın arka tarafında 108MP ana sensör, 12MP ultra geniş açılı lens, 10MP periskop telefoto lens ve 10MP telefoto lens ile dörtlü kamera kurulumu mevcut. S21 Ultra, 40MP'lik bir ön kameraya ve 5000mAh pil kapasitesine sahiptir. Ayrıca, su ve toza karşı dayanıklılık seviyesi IP68, S Pen desteği (ayrı olarak satılır), stereo hoparlörler ve ultrasonik parmak izi tarayıcısı gibi ek özellikleri de içermektedir.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G'nin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli özellikleri vardır:

- Ekran: 1440 x 3200 piksel çözünürlüğe ve HDR10+ içerik desteğine sahip 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran

- İşlemci: Exynos 2100 (global) veya Snapdragon 888 (ABD)

- RAM: 12GB veya 16GB

- Depolama: UFS 3.1 teknolojisi ile 128 GB, 256 GB veya 512 GB

- Arka kamera: 108MP birincil sensör, 12MP ultra geniş lens, 10MP periskop telefoto lens ve 10MP telefoto lens ile dörtlü kamera kurulumu

- Ön kamera: 40MP özçekim kamerası

- Pil: 25W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj ve 4,5W ters kablosuz şarj desteğiyle 5000mAh

- Diğer özellikler: Ultrasonik parmak izi sensörü, IP68 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, S Pen desteği (ayrı satılır)

Bu özelliklerden bazılarının bölgeye ve operatöre göre değişebileceğini unutmayın.