2023 Yılı Açlık Sınırı Açıklandı

- Ocak 2023'te dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık 28.148 TL olarak tahmin edildi ve bu da aylık yaklaşık 2.350 TL'ye denk geliyor. Aynı aile için açlık sınırı Türkiye Sendikalar Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından aylık 8 bin 782 TL olarak hesaplandı.

- Temmuz 2022'de Türk-İş tarafından dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aylık 6.839 TL olarak hesaplandı.

Bu tahminlerin değişebileceğini ve Türkiye'deki mevcut durumu tam olarak yansıtmayabileceğini belirtmekte fayda var. En güncel bilgiler için resmi kaynaklara başvurmak en iyisidir.

Türkiye'de açlık sınırının veya yoksulluk sınırının üzerinde kazanıyorsanız, gelirinizin temel bir yaşam standardı ve ailenizin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken asgari miktarın üzerinde olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, açlık eşiği ve yoksulluk sınırının ailenin büyüklüğü, konumu ve aile üyelerinin yaşı gibi çeşitli faktörlere göre değiştiğini belirtmekte fayda var, bu nedenle en doğru bilgiyi almak için resmi kaynaklara başvurmak önemlidir.

Yoksulluk sınırını veya açlık eşiğini aşarsanız, düşük gelirli ailelere yardım etmek için tasarlanmış belirli devlet yardım programlarından da yararlanamayabilirsiniz. Bununla birlikte, yoksulluk sınırından veya açlık eşiğinden daha fazla kazanmanın, özellikle enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında, bir kişinin veya ailenin mali açıdan güvende olduğu anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir.

Genel olarak, temel ihtiyaçlarınızı rahatça karşılamanıza ve beklenmedik masraflar ve acil durumlar için tasarruf etmenize olanak tanıyan bir yaşam ücreti için çabalamak önemlidir.