Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı'nda birlik ve yeni dönem sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü, üçüncü cumhurbaşkanlığı dönemi ve "Türkiye Asrı" ile başlayan yeni bir dönemde herkesi kucaklama sözü verirken, ülkedeki tüm vatandaşlar arasında birlik ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye, oyların sona ermesi ve sonuçların açıklanmasıyla yeni bir yola girdi. 'Türkiye Yüzyılı' başlamış, ülkemizin büyümesinin kapıları aralanmıştır." onlarca ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

"Siyasi görüşleri, kökenleri, mezhepleri, mezhepleri ne olursa olsun 85 milyon insanın tamamına kucak açacağız."

Türkiye'nin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.

Gazeteci, yazar, sivil toplum, sanatçı ve siyasetçiler dahil tüm muhalefet kesimlerinin milli irade ile uzlaşmasını istiyoruz” dedi.

Kırgınlıklar varsa, kalpler kırıldıysa barışmanın bir yolunu bulalım” dedi.

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi başkanı ve dünyadaki Doğu Ortodoks Hıristiyanlarının ruhani lideri I. Bartholomeos, Diyanet İşleri Başkanı (Diyanet) Ali Erbaş'ın da aralarında bulunduğu dini cemaat liderleri, eski Alman milli futbolcu Mesut Özil ve Nobel'in de aralarında bulunduğu spor ünlüleri Ödüllü biyokimyacı Aziz Sancar, Erdoğan'ın konuşmasını yaptığı sırada sahnedeydi.

"Bu yüce görevin ömrümü adadığım milletime, vatanımızın her köşesine ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bana, partimize ve ittifakımıza güvenen aziz milletimizi hüsrana uğratmayacağımızı umuyorum." ," dedi Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta Türkiye ve çevre bölgelerden gelen desteği unutmayacağını sözlerine ekledi.

Erdoğan, tarihi bir ikinci tur seçimi kazanmasının ardından TBMM'de yemin etti.

Türkiye'nin dönüştürücü lideri, ekonomik krize ve 50.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği Şubat depreminin devam eden etkilerine rağmen, büyük bir muhalefet koalisyonuna karşı 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimleri kazandı.

Resmi sonuçlara göre , Erdoğan oyların %52,18'ini alırken, laik rakibi Kemal Kılıçdaroğlu %47,82 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yeni Refah Partisi (YRF) ve Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) oluşan Cumhur İttifakı üyelerine de teşekkür etti. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleyen ilk tur cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan.

Erdoğan, Türkiye'nin dünya çapındaki diplomatik elini güçlendirme sözü verirken, Türkiye'de yeni, kapsayıcı bir anayasa ve ekonomide iyileştirmeler sözü verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran Devlet Başkan Yardımcısı Muhammed Mokhber, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Rusya Parlamentosu Alt Meclis Başkanı Vyacheslav Volodin de katıldı. Törende yabancı konuklar.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak, devletin varlığını ve bağımsızlığını korumak için var gücümle çalışacağıma... ve görevimi tarafsız bir şekilde yerine getireceğime büyük Türk milleti önünde şerefim ve bütünlüğüm üzerine ant içerim." dedi. Meclis binasının önünde düzenlenen tören sonrası sağanak yağmur altında askerleri selamladı.

Erdoğan yemininde, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin hukukun üstünlüğünden ve laiklik ilkelerinden ayrılmayacağının da sözünü verdi.

Yeniden seçilmesini "Türk siyaset tarihinin en kritik seçimlerinden biri" olarak nitelendirdi.

Kabine değişti

Türkiye'nin eski bakanları meşaleyi Pazar günü yeni Kabine'ye devretti.

Erdoğan, sağlık ve kültür bakanları dışında neredeyse tüm kabine üyelerini değiştirdi.

Hazine ve maliye bakanlığına uluslararası itibarı ile güven veren eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i atadı.

Ülkedeki ekonomik sıkıntıları ele almak, %43,70'lerde seyreden enflasyonla Erdoğan'ın birinci önceliği olacak.

Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı dışişleri bakanı olarak atadı. Fidan, 2010'dan beri MİT'in başında bulunuyor. 2014'ten beri dışişleri bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerini aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, savunma bakanlığına, Erdoğan'ın eski yaveri Cevdet Yılmaz ise cumhurbaşkanı yardımcılığına getirildi.

Kabinedeki tek kadın bakan, aile bakanı olarak atanan Mahinur Özdemir Göktaş. Belçika doğumlu siyasetçi, daha önce Cezayir büyükelçisiydi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı oldu.

7 yıldır görevde bulunan Erdoğan ve selefi Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Yerlikaya, "85 milyon insanımızın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak, bayrağımız nerede olursa olsun vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak varlık sebebimizdir" dedi. Edirne'den Hakkari'ye uçuyor. Milletimizin her ferdi bize emanettir. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Tüm suçlara karşı mücadelemiz devam edecek.”

Eski Kabine üyeleri Meclis'te milletvekili olarak görev yapacak.

Yeni üst düzey diplomat Hakan Fidan

Dışişleri bakanları, Fidan'ı Türkiye'nin dışişleri bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Fidan'ı tebrik ederek, kendisine "bu onurlu görevde başarılar" diledi. Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve ittifak bağlarının daha da güçleneceğine olan güvenini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fidan'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tebriklere katılan Estonyalı Margus Tsahkna, ülkesi ile Türkiye arasındaki ittifaka vurgu yaptı. Tsahkna, Türkiye'nin "müttefikimiz olduğunu ve sizinle çalışmayı dört gözle bekliyoruz" diye yazdı.

Fransa'dan Catherine Colonna, "Fransa-Türkiye işbirliği, barış ve bölgesel istikrar, küresel sorunlar ve NATO'daki diyalog için yakında görüşmek üzere" dedi. Mesajı, iki ülke arasında devam eden işbirliğinin önemini vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi konusundaki kararlılığından dolayı Fidan'a şükranlarını dile getirdi. Yermak, yakın dostluklarını ve Ukrayna'nın Türkiye ile olan güçlü ilişkisini vurguladı.

Ukrayna'dan Dmytro Kuleba, "Birlikte çalışmayı ve iki dost ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da geliştirmeyi dört gözle bekliyorum."

Benzer şekilde İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom da Fidan'ı tebrik ederek iki ülke arasında "iyi bir işbirliği" beklentisini dile getirdi.

1968 yılında Ankara'da doğan Fidan, Ordu Muhabere Okulu ve Ordu Dil Okulu'ndan mezun oldu ve akademik çalışmalarının önemli bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) görevi sırasında tamamladı.

Fidan, denizaşırı NATO görevi sırasında Maryland Üniversitesi'nden siyaset ve yönetim bilimleri lisans derecelerini, ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.

TSK'daki görevinin ardından akademik hayata odaklanan Fidan, Ankara'da Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde uluslararası ilişkiler dersleri verdi.

Fidan, devlet kurumlarında dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevlerde bulundu.

Başbakanlık ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nda (TİKA) Dış Politika ve Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yönetim kurulu üyeliği, başbakan özel temsilcisi, MİT müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. , MİT başkanı ve cumhurbaşkanının özel temsilcisi.

TBMM'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER

TBMM Genel Kurulu'nda Yılmaz ve 17 Kabine üyesi yemin edecek, TBMM Başkanı seçilecek.

Genel Kurul Çarşamba günü toplanacak. Meclis başkanı adayları salı günü gece yarısına kadar Geçici Başkanlık Divanına bildirilecek. Genel Kurul'da Çarşamba günü 30'uncu Meclis Başkanı için seçim yapılacak.

Bu arada Sivas Milletvekili Abdullah Güler Cumartesi günü TBMM'de AK Parti Grup Başkanlığına seçildi.

AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

AK Parti, ilk tur seçimlerinde 268 milletvekili çıkararak TBMM'den birinci parti olarak çıktı.

AK Parti'nin yanı sıra ittifak ortağı MHP 50, YRP ise 5 sandalye alarak Meclis'teki toplam 600 sandalyenin 323'ünü kazandı.

Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), koalisyon ortağı İYİ Parti (İP) ile birlikte 169 milletvekili ile Millet İttifakı'nı temsilen TBMM'de toplam 212 sandalye kazandı.

Meclis'te kalan 65 sandalyeyi, 61 sandalyeyle Yeşil Sol Parti (YSP) ve 4 sandalyeyle Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı kazandı.