Panik Atak Nedir ? Atak Sırası Yapılması Gerekenler

Panik atak, aniden ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan yoğun korku, kaygı ve panik hissi yaratan bir anksiyete bozukluğudur. Genellikle bir neden olmadan ortaya çıkar ve zaman zaman tekrar eder. Panik atak sırasında fiziksel belirtiler de görülebilir, bunlar arasında kalp çarpıntısı, terleme, nefes almakta güçlük çekme, mide bulantısı, baş dönmesi, titreme ve vücutta uyuşma veya karıncalanma hissi bulunabilir. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, terapi ve yaşam tarzı değişiklikleri yer alır. Eğer panik atak belirtileri yaşıyorsanız, mutlaka bir doktorla konuşmanız önerilir.

Panik atak tedavisi, ilaçlar, terapiler ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi farklı yöntemlerle yapılabilir. İlaçlar arasında antidepresanlar, anksiyolitikler ve beta blokerler yer alabilir. Terapiler arasında bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikanaliz, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) ve nefes egzersizleri bulunabilir. Ayrıca, egzersiz yapmak, diyet ve beslenme düzenini iyileştirmek, stresi azaltmak ve uyku düzenini düzeltmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri de etkili olabilir. Ancak hangi tedavi yöntemlerinin kullanılacağı, hastanın durumuna ve semptomlarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir doktor veya psikoterapistle konuşarak, en uygun tedavi yöntemlerini belirlemek en iyisidir.

Panik Atak Anında Yapılması Gerekenler;

Panik atak sırasında yapılacaklar arasında şunlar bulunabilir:

1. Sakin kalmaya çalışın: Nefes alarak ve gevşeme teknikleri uygulayarak sakinleşmeye çalışın.

2. Nefes alın: Derin nefes alarak ve yavaşça vererek vücudunuzu rahatlatmayı deneyin.

3. Kendinize telkinde bulunun: Kendinize "her şey yolunda" gibi pozitif cümleler söyleyerek kendinizi motive edin.

4. Dikkatinizi dağıtın: Panik atak sırasında dikkatinizi dağıtmak için farklı bir şey düşünmeye veya bir şeyler yapmaya çalışın.

5. Kimseye zarar vermeyin: Kendinizi veya başkalarını incitmeyecek şekilde hareket etmeye özen gösterin.

6. Hızlı hareket etmeyin: Hızlı hareketler, kalp atış hızınızı artırır ve panik atak semptomlarının artmasına neden olabilir.

7. Yardım isteyin: Eğer yalnızsınız veya panik atak şiddetliyse, bir doktor veya sağlık profesyoneline danışmak için yardım isteyin.

Panik atakların tedavisi de mümkündür, ancak her durum farklı olduğu için uygun bir tedavi yöntemi belirlemek için bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.