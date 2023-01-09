COVID-19 çalışmalarında bir yıl daha: İşte virüs hakkında öğrendiklerimiz

COVID-19 ile bir yıl daha yaşadıktan sonra dünya, bilim adamlarının gözetiminde, çoğu 2022'de yapılan ve uzun COVID, omikron varyantı, yeniden enfeksiyonlara ilişkin anlayışımızı genişletmeye yardımcı olan düzinelerce çalışma ile pandeminin neredeyse üç yılını yaşıyor. , aşılar ve solunum yolu hastalığı hakkında çok daha fazlası.

Yalnızca geçtiğimiz yıl içinde, dünyanın sürekli gelişen virüs hakkındaki bilgisini genişletmeye yardımcı olmak amacıyla hem hakemli dergilerde hem de ön baskı olarak düzinelerce çalışma yayınlandı. Bugüne kadar, dünya çapında toplamda 657 milyondan fazla doğrulanmış COVID-19 vakası olmuştur.

İşte 2022'de yayınlanan sekiz önemli çalışmanın kapsamının bir özeti.

Güçlendirici ve omikron reenfeksiyonu

Bir COVID-19 güçlendirici, özellikle üçüncü bir aşı dozu, bazı insanlar için tekrar omikron varyantı ile enfekte olmaya karşı korumayı azaltabilir ve bulgulara göre bunun bir nedeni vardır.

Buna karşılık, Yale, BMJ tarafından yürütülen bir sunucu olan medRxiv'de 1 Kasım'da yayınlanan bir ön baskı çalışmasına göre, iki aşı dozu ve ardından bir ilk omikron enfeksiyonu, ikinci bir omikron enfeksiyonuna karşı fazladan bir aşıdan daha fazla koruma sağlayabilir. Cold Spring Harbor Laboratuvarı. Araştırmacılar, bunun bağışıklık sistemi içindeki spesifik bir reaksiyondan kaynaklandığı sonucuna vardı.

Hematoloji alanında uzman olan ve Pisa Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan Dr. İtalya, tespitlere yanıt olarak Twitter'dan yazdı.

Çalışma, "üç dozluk aşılamanın, iki dozluk aşılamaya kıyasla daha az koruma ile ilişkili olmasının" nedeni olarak bağışıklık damgalanmasına işaret ediyor.

Fakat bağışıklık damgalaması tam olarak nedir? Fortune bunu "bir virüse (örneğin, enfeksiyon veya aşılama yoluyla orijinal COVID-19 türü) ilk maruz kalmanın, kişinin yeni varyantlara karşı gelecekteki bağışıklık tepkisini sınırladığı bir fenomen" olarak açıklıyor.

Katar çalışmasının yazarları, 19 Aralık 2021'den 15 Eylül 2022'ye kadar omikron dalgasının başlangıcında ülkenin ulusal veritabanlarında kaydedilen COVID-19 verilerini analiz ederek "olguyu" nasıl araştırmaya çalıştıklarını yazdı.

Yeniden enfeksiyon, düşündüğünüzden daha hızlı

Evet, bir kez koronavirüse yakalandıktan sonra COVID-19 ile yeniden enfekte olmak mümkündür ve son araştırmalara göre bu tahmin edebileceğinizden daha hızlı gerçekleşebilir. Tam aşılı olsanız bile durum budur.

İspanya'daki araştırmacılara göre, kaydedilen en hızlı COVID-19 yeniden bulaşma rekoru, 20 Nisan Çarşamba günü bir sağlık çalışanının ilk enfeksiyondan 20 gün sonra virüse yakalanmasının ardından bildirildi.

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi'nden yapılan bir habere göre, aşıları tam olan ve takviye aşısı olan 31 yaşındaki kadın, delta varyantına yakalandıktan 20 gün sonra koronavirüs omikron varyantı için pozitif test yaptı. .

Bu, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin 7 Nisan'da yayınlanan bir araştırmaya göre, 12 ila 17 yaşları arasındaki bir bireyin önceki bir delta enfeksiyonundan 23 gün sonra omikron ile yeniden enfekte olduğunu bildirmesinden sonra geldi.

Haber bülteninde, sağlık çalışanının durumunda, 20 Aralık'ta ilk delta enfeksiyonundan 12 gün önce bir takviye aşısı olduğu söylendi. Virüsle ilk karşılaşmasında asemptomatikti.

İspanyol araştırmacılara göre, 10 Ocak'ta yeniden hasta hissetmeye başladı - bu sefer öksürdü ve ateşi yükseldi - bu sırada PCR testi yaptırdı ve COVID-19 için pozitif çıktı. Genom dizilimi, iki ayrı enfeksiyonu delta ve ardından omikron olarak doğruladı.

Haber bülteni, omikronun deltadan çok daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekti.

Uzun Kovid

Muhtemelen şimdiye kadar uzun süreli COVID'i duymuşsunuzdur ve bir COVID-19 enfeksiyonundan sonra onu geliştirme olasılığının ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

İskoçya'daki araştırmacılar, ülkede virüsü olan binlerce insanı olmayanlarla karşılaştıran ülke çapında yeni bir çalışmada bir kişinin uzun COVID şansını belirlemeye çalıştılar.

Uzun COVID veya COVID sonrası koşullar, virüs semptomlarının beklenenden çok daha uzun sürmesi - bazılarının tamamen iyileşmesini engellemesi - ve bilim adamlarının hala durumun tüm kapsamını anlamaya çalışmasıdır.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Covid sonrası koşulları, bir COVID-19 enfeksiyonundan en az dört hafta sonra yaşanan "yeni, geri dönen veya devam eden" sağlık sorunları olarak tanımlar. Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü, semptomların iki ay veya daha uzun süre devam etmesiyle, bir enfeksiyondan sonraki üç ay içinde ortaya çıktığını tanımlar.

Nature Communications dergisinde 12 Ekim'de yayınlanan bulgulara göre, İskoç araştırmacılar, çalışma katılımcılarının %48'inin kayıtlı, semptomatik bir COVID-19 enfeksiyonundan altı ila 18 ay sonra hala COVID-19 semptomları gösterdiğini keşfetti. Grubun %42'si yalnızca kısmen iyileştiğini ve %6'sı veya 20 kişiden biri hiç iyileşmediğini bildirdi.

Araştırmacılara göre çalışma, laboratuvar tarafından doğrulanmış bir COVID-19 enfeksiyonu olan 33.281 kişiyi inceledi. Karşılaştırma için, kalan 62.957 çalışma katılımcısı, enfekte olduğu hiç bilinmeyen kişilerdi. İncelenenlerin ortalama yaşı 45 idi.

Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacı ve halk sağlığı profesörü Jill Pell yaptığı açıklamada, "Çoğu insan COVID-19 enfeksiyonundan sonra hızlı ve tamamen iyileşirken, bazı insanlar çok çeşitli uzun vadeli sorunlar geliştiriyor."

COVID koklayan köpekler

Araştırmacılar, eğitimli bir köpeğin burnunun koku algılama yetenekleriyle COVID-19'u tanımlayabildiğini zaten keşfetmiş olsa da, Almanya'daki araştırmacıların bulduğuna göre köpekler artık hastalarda uzun süreli virüs semptomlarını (genellikle "uzun COVID" olarak adlandırılır) koklayabildiklerini gösterdiler.

Amerikan Akciğer Derneği'ne göre köpekler "üstün koku alıcılardır" ve Parkinson, kanser ve diyabet gibi hastalıklardan halka açık yerlerde uyuşturucu ve patlayıcılara kadar insan burnunun tipik olarak tespit edemediği şeyleri tespit etmek için zaten kullanılıyorlar.

Frontiers in Medicine'de 16 Haziran'da yayınlanan çalışmaya göre, bir pilot çalışmada bilim adamları, önceki araştırmalarında Covid-19'u tespit etmek için eğitilmiş köpeklerin uzun COVID hasta örneklerini "yüksek hassasiyetle" tanımlayabildiğini keşfettiler.

Almanya, Hannover'deki Veterinerlik Üniversitesi'nden çalışma yazarları, "Bu sonuçlar, akut COVID-19'un hastalığa özgü kokusunun Uzun COVID örneklerinin çoğunda hala mevcut olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, uzun COVID semptomları "yeni, geri dönen veya devam eden sağlık sorunları" ile bir enfeksiyondan sonra haftalarca hatta yıllarca devam edebilir. Koronavirüs için yapılan ilk testin pozitif çıkmasından haftalar sonra tespit edilebilirler ve semptomlar arasında yorgunluk, nefes alma sorunları, kalp çarpıntısı, beyin sisi ve daha fazlası yer alabilir.

Çalışmada, Alman araştırmacılardan oluşan ekip, iki test senaryosu sırasında karşılaştırma için dokuz köpeğin burunlarını uzun COVID hasta tükürüğü örneklerinin yanı sıra COVID-19 pozitif ve negatif hasta tükürük, idrar ve ter örnekleri içeren koku deliklerine daldırdı.

Tekrarlanan enfeksiyonlar

Ön baskı olarak yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, COVID-19'u birden fazla yakalayanlar için her yeniden enfeksiyon sağlık komplikasyonları riskini artırabilir.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışma yazarları ve VA Saint Louis Health Care System'den çalışma yazarları, şu anda Nature Portfolio tarafından incelenmekte olan araştırmalarında gözlemlediğine göre, artan riskler hem aşılanmamış hem de aşılanmış kişilerde, takviye dozu almış olanlar da dahil olmak üzere görüldü. , 17 Haziran'da yayınlandı.

"SARS-CoV-2 Yeniden Enfeksiyonunun Sonuçları" başlıklı çalışma, her COVID-19 yeniden enfeksiyonundan sonra, akciğerler ve tüm vücut dahil olmak üzere virüsten kaynaklanan ölüm, hastaneye yatma ve kalıcı sağlık sonuçları riskinin daha yüksek olduğunu buldu.

Yazarlar, yeniden enfeksiyonların ilk enfeksiyonla "ilişkili sağlık risklerine" eklenip eklenmediğini ele aldıktan sonra, "Riskler, bir enfeksiyonu olan kişilerde en düşük, iki enfeksiyonu olan kişilerde arttı ve üç veya daha fazla enfeksiyonu olan kişilerde en yüksekti."

Araştırmacılar, çalışmanın yeniden enfeksiyon risklerini tam olarak "tanımlayan" ilk çalışma olduğuna inanıyor.

Çalışmada, ilk kez COVID-19 ile enfekte olan 257.427 kişi, yeniden enfekte olan 38.926 kişi ve enfekte olduğu bilinmeyen 5.396.855 kişinin kayıtları dahil olmak üzere ABD Gazi İşleri Bakanlığı'ndan alınan elektronik sağlık kayıtları incelendi.

Araştırmaya göre, yeniden enfekte olanların 36.000'den fazlası iki kez COVID-19'a sahipti, 3.000'den fazlası üç kez enfekte oldu ve 200'den fazlası dört veya daha fazla kez enfekte oldu.

Zayıflatıcı kalp rahatsızlığı

12 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, insanların COVID-19 enfeksiyonundan sonra zayıflatıcı bir kalp rahatsızlığı geliştirme şansı daha yüksek olabilir.

Johns Hopkins Medicine'e göre, POTS (postural ortostatik taşikardi sendromu) durumu, bir kişinin kalbinin ayağa kalktıktan sonraki 10 dakika içinde hızla atmasına neden olan bir sinir sistemi bozukluğudur. Araştırma, baş dönmesi ve bayılma dahil olmak üzere kötüleştiği bilinen semptomların eşlik ettiğini ve potansiyel bir uzun süreli COVID durumu olarak kabul edildiğini belirtti.

Çalışma ayrıca, Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'ndeki araştırmacıları içeren çalışmayla ilgili bir haber bültenine göre, koronavirüse karşı aşılanmanın POTS geliştirme şansının daha yüksek, ancak "daha az ölçüde" bağlantılı olduğunu da buldu.

Yine de hakemli dergi Nature Cardiovascular Research'te yayınlanan çalışma, "enfeksiyondan sonra riskler aşılamadan sonra daha yüksek olmaya devam ediyor" dedi.

Bulgular, ABD'nin pandeminin başlangıcından bu yana 100 milyon doğrulanmış COVID-19 vakasına yaklaşmasıyla ortaya çıktı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin 14 Aralık tarihli verileri açıklandı.

Araştırmaya göre, bir kişinin POTS geliştirme şansı aşı olduktan üç ay sonra daha yüksek bulunsa da, bir COVID-19 enfeksiyonundan sonra aşılamaya göre beş kattan fazla daha yüksekti.

Araştırmacılar, 2020'den 2022'ye kadar aşılanmış 284.592 kişiyi ve COVID-19 olan 12.460 kişiyi analiz etti. Katılımcılar, Cedars-Sinai Sağlık Sisteminin hastalarıydı.

"Buradaki ana mesaj, COVID-19 aşılaması ile POTS arasında potansiyel bir bağlantı görsek de, COVID-19'u aşılama yoluyla önlemenin POTS geliştirme riskinizi azaltmanın en iyi yolu olduğudur." Kwan bir açıklamada.

Esrar ve COVID?

Esrar bileşenlerinin koronavirüs enfeksiyonunu önleyebileceğini öne süren bir çalışma, sosyal medyada oldukça ses getirdi.

Ve merak ediyorsanız, ot içmenin virüse karşı koruma sağlamayacağını uzmanlar açıkladı.

Oregon State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan hakemli bir araştırmaya göre, iki kenevir sativa bitki bileşiğinin (CBGA ve CBDA) bir laboratuvarda koronavirüs ve "ortaya çıkan varyantlarının" insan böbrek hücrelerini enfekte etmesini önlediği bulundu.

Araştırma hakkında 10 Ocak'ta üniversite tarafından yayınlanan bir habere göre, bileşikler bunu "virüsün insanları enfekte etmek için kullandığı süreçteki kritik bir adımı bloke ederek SARS-CoV-2 başak proteinine bağlanarak" yaptı.

Çalışma çok dikkat çekti ve aşıların yanı sıra koronavirüs tarafından "enfeksiyonları tedavi etmek veya önlemek için küçük moleküllü terapötik ajanlara ihtiyaç duyulduğunu" söylüyor.

Komedyen Jimmy Kimmel 12 Ocak'ta TV'de çalışma hakkında şaka yaptı ve bazen mağazalarda yasal olarak satılan başka bir kenevir bileşiğinden, New York Times'tan söz ederek, "Bunca zaman CDC'yi dinledik, CBD yiyor olmalıydık" dedi. bildirildi.

Daha tanıdık psikoaktif kenevir bileşiği - THC - tütsülendiğinde veya yenilebilir yiyeceklerle yutulduğunda bir öfori hissi üretir.

Kanada, Ontario'daki Waterloo Üniversitesi'nde doçent olan Dr. Michael Beazely, McClatchy News'e "Herkes dışarı çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken ilk şey, esrar içimi yoluyla COVID-19 enfeksiyonunu önlemeye çalışıyor, bunların in vitro deneyler olmasıdır."

Aşılar döngüleri değiştirir

COVID-19 aşıları, bulaşıcı koronavirüse karşı korunmak için oluşturulduğundan beri, bir kişinin adet döngüsünü nasıl etkileyebileceğine dair sorular da dahil olmak üzere vücut üzerindeki etkileri hakkında merak uyandırdı.

Yeni bir çalışma, özellikle sosyal medyadaki COVID-19 aşısının "anormal adet döngülerine" yol açıp açmadığına dair endişeleri gidermeye çalıştı.

Araştırmacılar, evet, aşıların bir adet döngüsünü değiştirebileceğini keşfettiler - ancak bunun derinlemesine ne anlama geldiği burada.

Bir doz COVID-19 aşısının "döngü uzunluğundaki küçük bir değişiklikle" bağlantılı olduğu keşfedildi, çünkü aşı olan kişilerin adet döngüleri biraz daha uzundu - bu, 1 Ocak'ta yayınlanan çalışmada adetlerinin beklenenden biraz daha geç olduğu anlamına geliyor. Doğum ve Jinekolojide 5. Araştırma, Ulusal Sağlık Enstitülerinden devlet finansmanı aldı.

NIH bir haber bülteninde, genel olarak, hafif değişikliğin adet döngüsü uzunluğundaki bir günlük artışın hemen altında olduğunu, "kanamalar arasında daha uzun bir süre" olduğunu ve bir kişinin döneminin gerçek uzunluğunu etkilemediğini söyledi. çalışma.

Araştırmacılar, "normal bir döngü" uzunluğunu 24 ila 38 gün olarak tanımlarken, küçük varyasyonun "klinik olarak anlamlı" olmadığını söyledi.