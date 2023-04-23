AHA – BHA Asit Nedir ve Ne İçin Kullanılmaktadır

Cildi ölü hücrelerden temizlemek, yaşlanma etkilerini, güneş hasarlarını, siyah noktaları ve sivilceleri gidermek için kullanılan kimyasallardandır. AHA'lar ve BHA'lar arasındaki farklara bakarsak, BHA'lar yağda çözünen asitler ve AHA'lar suda çözünen asitlerdir. AHA'ların etki alanı daha çok derinin üst kısmındadır. Kırışıklıkları ve cilt tonu farklılıklarını etkili bir şekilde giderir. BHA'ların kapsama alanı biraz daha derindir.

AHA Nedir ?

AHA temel olarak organik bir meyve asididir. Bir laboratuvar ürünü olarak kabul edilir ve çok güçlü bir konsantrasyona sahiptir. klinik ortamlarda birçok cilt soyma prosedüründe kullanılan bir asit türüdür. Kozmetik ürünlerinde oldukça sık kullanılmaktadır. Ancak bu oran yüzde 2, 10 veya yüzde 20'de tutuluyor. Kozmetikte AHA içeren ürünler çoğunlukla leke, akne ve kırışıklık gibi cilt sorunlarından kurtulmak için tasarlanmaktadır. AHA ve BHA içeriklerinde asit kelimesinin geçmesi birçok kişiyi endişelendirebilir. Ancak burada korkulacak bir şey olmadığına dikkat edilmelidir. Çünkü bahsetmiş olduğumuz bu asit agresif bir asit değildir.

AHA Asit Nelerde Mevcuttur ?

AHA'lar süt, şeker kamışı ve birçok farklı meyvede bulunur.

AHA Çeşitleri nelerdir ?

7 çeşit AHA asidi vardır. Bu asitler kozmetik ürünlerinde oranlarda kullanılmaktadır.

Bunlardan ilki Glikolik asittir, Glikolik asit şeker kamışından elde edilir. Bu tip genellikle kimyasal peeling işlemlerinde kullanılır. İkinci olarak Laktik asit gelmektedir. Laktik asit sütten elde edilir ve cildi nemlendirmeye yardımcı olur ve ayrıca peeling etkisine sahiptir. Üçüncü Sitrik asittir, Turunçgillerde bulunan bu asit hem AHA hem de BHA asididir. Akne ve ton dengesizliği gibi durumlarda kullanılır. Dördüncü Malik asit ise Elma ve armuttan elde edilir. Cilt tonu açma, cilt aydınlatma gibi işlemlerde kullanılır. Beşinci Mandelik Asit: Bu asit tüylü bademlerde bulunur ve sivilce ve eşit olmayan cilt tonu gibi şeyler için kullanılır. Altıncı Tartarik asit: Kiraz ve üzümde bulunur. Yedinci ve son olarak Fitik asit: Bu asit pirinçten elde edilir. Cilt tonu açma, cilt aydınlatma gibi işlemlerde kullanılır.

AHA'nın Yararları nelerdir?

AHA asitlerinin temel yararı, cildi ölü derilerden arındırmak, güneş hasarı ve yaşlanma nedeniyle canlılığını kaybetmiş cildi eski haline getirmektir. Glikolik asit, üst tabakada biriken ölü hücreler arasındaki bağı gevşetmeye yardımcı olur. AHA asitleri bu ölü deri tabakasını uzaklaştırarak daha canlı, sağlıklı ve yenilenmiş bir cildin doğuşunu destekler. Bu sayede cilde uygulanan serum veya nemlendiriciler cildin alt katmanlarına çok daha hızlı ulaşır. AHA'nın bir diğer önemli özelliği de cilt tonunda yaşa bağlı farklılıkların giderilmesine yardımcı olmasıdır. Bununla birlikte, ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olduğu için yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Cildi eksfoliye etmenin yanı sıra nemlendirici özelliği vardır ve ölü tabakayı uzaklaştırır. Cildin daha parlak ve canlı olmasını sağlayan bu AHA, sivilce ve sivilce gibi oluşumları da etkili bir şekilde temizleyebiliyor.



AHA Asit nasıl kullanılmalıdır ?

Direkt olarak kullanılmaması gereken bir asit olduğunu söylemeliyiz. Profesyonel olmayan birileri tarafından seyreltilip kullanılırsa ciddi riskler de oluşturabilir. Bu yüzden dikkatli olmak durumundayız. Sadece klinik peeling işlemleri veya cilt bakım ürünleri ile kullanılması önemlidir. AHA'lar ile yapılan kozmetiklere baktığınızda pürüzsüz bir cilt için bu ürünleri tercih edebilirsiniz.

BHA Asit nedir?

BHA asit, yağda çözünen organik asitleri ifade eder. AHA'lar gibi BHA da ölü deriyi ciltten uzaklaştırarak cildin nefes almasını ve tazelenmesini sağlar. Ayrıca yağlılıktan kaynaklanan cilt sorunlarından kurtulmaya ciddi anlamda yardımcı olur. BHA birçok yararlı yağ asidi içerir. Cildi nemlendirmek için en etkili bileşenlere sahiptir. Ancak BHA asitleri iyi bir yapıya sahip oldukları için etkili bir şekilde gözeneklere nüfuz ederek gözeneklerin daralmasına ve cilt sıkılaşmasına önemli katkı sağlarlar.

BHA Asit nelerde bulunmaktadır?

BHA asitleri söğüt kabuğu ve huş ağacında doğal olarak bulunur. AHA gibi, BHA da cildi güneşe karşı hassas hale getirebilir. Bu nedenle güneş koruma faktörü 15 veya daha yüksek olan bir nemlendirici kullanılması önerilir.

BHA Çeşitleri nelerdir?

4 tip BHA asidi vardır. Bunları sırayla aktaracak olursak eğer: İlki Salisilik asittir. Salisik asit, En popüler akne tedavisi olanıdır ve söğüt ağacından elde edilir. İkincisi Linoleik asittir ve bu asit birçok bitkisel yağda bulunur. Bir tür omega-6 yağ asidi olan bu asit, hafif bir dokuya sahiptir. Hem yağlı hem de karma ciltleri nemlendirmeye yardımcı olur. Üçüncü olarak Oleik asit: Badem, avokado ve zeytinyağında bulunan bu asit türü yoğun etkisiyle cildi nemlendirmeye yardımcı olur.

BHA Asit Yararları nelerdir?

BHA asitleri çil, sivilce ve geniş gözenekler gibi cilt problemlerinden kurtulmada oldukça etkilidir. BHA asitleri yağlı cilt problemlerinde önemli bir etkiye sahiptir ve onlardan kurtulmaya yardımcı olur. AHA'lar gibi, BHA'lar da nemlendirici özelliklere sahiptir. Nemlendirici etkisiyle cildin su tutmasına yardımcı olur. Cildi tazelediği gibi ferahlatıcı bir yanı da vardır. Çilleriniz veya gözenek problemleriniz varsa, BHA asitleri yardımcı olabilir. BHA, gözenekleri tıkayan yağı etkili bir şekilde temizler. Normal ve yağlı ciltler için çok önemli faydaları vardır. Ölü hücrelerden arındırıcı ve temizleyici etkisi olduğu için cilde tazelik, canlılık ve parlaklık verir. Kollajen üretimini de artırdığı gibi cilt sarkmalarını önlemek için de iyi bir destektir.

BHA nasıl kullanılır?

AHA gibi, bu asit de doğal olarak bulunur ancak kozmetik ürünler veya klinik prosedürler yoluyla kullanılmalıdır.

AHA ve BHA Asitleri nasıl kullanılması gerekmektedir?

Temizleme ve tonikleme adımlarından sonra cilt bakım rutininize eksfoliyatörler eklenmelidir. Sıvı formda ise cilde pamuklu ped ile, losyon veya jel halinde ise parmak yardımı ile cilde sürülebilir. Ovalamayı uyguladıktan sonra kurumasını bekleyebilir veya kuruduktan sonra gün içinde kullanıyorsanız serum, göz kremi, nemlendirici veya güneş kremi sürebilirsiniz.

Göz çevresindeki ciltte kullanım şekli: Önce küçük bir bölgede test edin, aşırı kızarıklık, kaşıntı, batma gibi reaksiyonlara neden olmazsa göz çevresine de uygulanabilir. Kesinlikle göze temas etmemelidir. Göze, göz kapağına, kaş ve kirpiklere çok yakın yerlerde kullanılmamalıdır. İlk kullanıldığında düşük konsantrasyonlarda AHA ve BHA ile başlanmalıdır. Örneğin, AHA içeren peelinglerde yeni olanlar %2 AHA ile başlamalı ve konsantrasyonu kademeli olarak arttırmalıdır. Cilt alıştıkça AHA konsantrasyonu % , %8'e kadar artırılabilir. İlk kullanımda sadece akşam bakımında kullanılmalı, cilt alışınca sabah ve akşam bakım rutinine eklenebilir.Sabah ve akşam kullanımı peelingin etkinliğini arttırır. Cilt reaksiyonlarını deneyerek ve gözlemleyerek karar vermek için frekans ve konsantrasyonu kullanın.

Önemli bir not düşelim: Sağlıklı bir cilde sahip olmak için, peeling cilt bakımı rutininizin bir parçası olsun ya da olmasın, gün boyunca geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanılmalıdır. Güneş kreminin cildi güneşin zararlı ışınlarından etkili bir şekilde koruyabilmesi için 2 saatte bir yenilenmesi gerekir.

AHA Ve BHA Asitlerinin Birlikte Kullanımı

AHA'lar içeren eksfoliyatörler, güneş lekeleri, eşit olmayan cilt tonu, donuk ve solgun cilt, akne izleri, kuru cilt, ince çizgiler ve renk değişikliği gibi sorunların tedavisinde etkilidir. BHA ise peeling, cilt yağlanması, siyah nokta, geniş gözenekler, akne, akne, rosacea, kızarıklık ve hassasiyet için etkili çözümler sunar. Bazı cilt tipleri, hem AHA hem de BHA eksfoliantlarının aynı anda ele aldığı endişelere sahip olabilir. Bu durumda cilt bakım rutinine AHA ve BHA eksfoliantları birlikte eklenebilir. AHA ve BHA eksfoliantlarını birleştirmek isteyenler, aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek kendi cilt bakım rutinlerini oluşturabilirler: Bir gece AHA nemlendirici ile ertesi gece BHA nemlendirici arasında geçiş yapabilirsiniz. AHA peeling sabah bakımında, BHA peeling ise akşam bakımında kullanılabilir. Hem AHA'ları hem de BHA'ları içeren formüller faydalı bir tercih olabilir.