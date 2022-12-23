Küresel COVID-19 vakaları geçen hafta yüzde 3 arttı

Haftalık yeni ölümlerin sayısı, bildirilen 10.400'den fazla yeni ölümle bir önceki haftaya göre %6 daha düşüktü. Son 28 günde, dünya çapında 13,7 milyondan fazla vaka ve 40.000'den fazla yeni ölüm bildirildi - önceki 28 güne kıyasla sırasıyla %36 artış ve %2 düşüş. 18 Aralık 2022 itibariyle, dünya çapında 649 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 6,6 milyondan fazla ölüm bildirilmiştir.

Bölgesel düzeyde, yeni bildirilen haftalık vaka sayısı altı DSÖ bölgesinin dördünde azaldı: Güneydoğu Asya Bölgesi (%-36), Afrika Bölgesi (%-29), Doğu Akdeniz Bölgesi (%-26) ) ve Avrupa Bölgesi (%-16); iki DSÖ bölgesinde vaka sayıları artarken: Batı Pasifik Bölgesi (+%8) ve Amerika Bölgesi (+%18). Yeni bildirilen haftalık ölümlerin sayısı beş bölgede azaldı veya sabit kaldı: Afrika Bölgesi (%-95), Doğu Akdeniz Bölgesi (%-39), Avrupa Bölgesi (%-22), Güneydoğu Asya Bölgesi ( -%20) ve Amerika Bölgesi (%+3); Batı Pasifik Bölgesi'nde ölüm sayıları artarken (+%7).

Küresel düzeyde, 49. epidemiyolojik haftada (5 - 11 Aralık 2022), toplam 26.546 yeni hastaneye yatış ve 1.270 yeni yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış bildirildi. Sunulan hastaneye yatış verileri başlangıç ​​niteliğindedir ve yeni veriler kullanıma sunuldukça değişebilir. Ayrıca, hastaneye yatış verileri raporlama gecikmelerine tabidir. Bu veriler, hem rastlantısal SARS-CoV-2 enfeksiyonu vakaları ile hem de COVID-19 hastalığı nedeniyle hastaneye yatışları da içerebilir. Küresel olarak, 49. haftada 26 (%11) ülke, yeni hastaneye yatışlarla ilgili verileri DSÖ'ye bildirdi. Yeni hastaneye yatışlara ilişkin veri bildiren ülke oranının en yüksek olduğu bölge Avrupa Bölgesi (18 ülke; %30), bunu Doğu Akdeniz Bölgesi (dört ülke; %18), Batı Pasifik Bölgesi (iki ülke; %6) izledi. , Amerika Bölgesi (bir ülke; %2) ve Afrika Bölgesi (bir ülke; %2). Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki hiçbir ülke 49. hafta boyunca yeni hastaneye yatışlarla ilgili veri bildirmedi.

Altı DSÖ bölgesinin tamamında, 49. haftada toplam 21 (%9) ülke DSÖ'ye yeni YBÜ kabulleri hakkında veri bildirdi. Yeni yoğun bakım ünitesi kabullerine ilişkin veri bildiren ülke oranının en yüksek olduğu bölge Avrupa Bölgesi (13 ülke; %21), bunu Doğu Akdeniz Bölgesi (dört ülke; %18), Batı Pasifik bölgesi (üç ülke; %9) izledi. ) ve Afrika Bölgesi (bir ülke; %2). Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki veya Amerika Bölgesi'ndeki hiçbir ülke, 49. hafta boyunca yeni yoğun bakım ünitesi kabullerine ilişkin veri bildirmedi.

50'den fazla yeni hastaneye yatış bildiren 16 ülke arasında dokuz ülke bir önceki haftaya göre artış eğilimi gösterdi: Letonya (381'e karşı 260 yeni hastaneye yatış; +%47), Fransa (9081'e karşı 7250 yeni hastaneye yatış; +%25), Belçika (665'e karşı 533 yeni hastaneye yatış; +%25), Estonya (232'ye karşı 190 yeni hastaneye yatış; +%22), Katar (159'a karşı 131 yeni hastaneye yatış; +%21), Yunanistan (1434'e karşı 1191 yeni hastaneye yatış; +%20) ), Slovakya (240'a karşı 202 yeni hastaneye yatış; +%19) ve Ukrayna (2711'e karşı 2556 yeni hastaneye yatış; +%6). Fransa, Belçika, Letonya ve Katar, art arda dört hafta boyunca yeni hastaneye kabul sayısında artış bildirdi.

10'dan fazla yeni yoğun bakım ünitesi başvurusu bildiren sekiz ülke arasında bir ülke önceki haftaya göre artış eğilimi gösterdi: Fransa (728'e karşı 657 yeni yoğun bakım ünitesi başvurusu; +%11).