Varis Nedir ? Varis Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Toplardamarlarda bulunan kapakçıklar normal durumda, kanın kalpten bacaklara doğru akışını sağlar. Ancak bu kapakçıkların görevini yerine getirememesi durumunda kan toplardamar içinde geri akar ve bu durum damarların genişlemesine neden olur. Bu genişlemeler zamanla daha da artar ve varis oluşumunu tetikler. Bazı faktörler de varisin oluşumunda rol oynayabilir. Örneğin genetik yatkınlık, yaşlanma, hareketsiz yaşam, obezite, hormonal değişimler ve gebelik varisin oluşumuna neden olabilir. Bacaklarda ağrı, kaşıntı, şişme, yorgunluk hissi, yanma ve kramp gibi belirtiler varisin bir işareti olabilir. Varis tedavisi, damarların genişlemesini engelleme, kapakçıkların düzgün çalışmasını sağlama veya varisli damarların alınması gibi yöntemlerle yapılabilir.

Varis Tedavisi;

Varis tedavisi, damarların genişlemesini engelleme, kapakçıkların düzgün çalışmasını sağlama veya varisli damarların alınması gibi yöntemlerle yapılabilir. Bazı tedavi yöntemleri arasında, skleroterapi, lazer tedavisi, radyofrekans tedavisi ve köpük skleroterapi yer alır. Skleroterapi yöntemi, bir ilacın varisli damarlara enjekte edilmesini içerir ve damarları küçültür, kaynaştırır ve yok edebilir. Lazer tedavisi, lazer ışınlarının damar içindeki dokulara nüfuz etmesine dayanır ve dokuların ölmesine ve damarın kapatılmasına neden olabilir. Radyofrekans tedavisi, radyo dalgalarının kullanımını içerir ve damarların ısınmasına, daralmalarına ve kapatılmalarına neden olabilir. Köpük skleroterapi ise, bir köpük ilacın varisli damara enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir ve damarın küçülmesine, kaynaştırılmasına ve yok edilmesine yol açar. Hangi tedavi seçeneğinin kullanılacağı, varisin şiddeti, konumu ve hastanın sağlık durumu gibi faktörlere bağlıdır.

Varise iyi gelen uygulamalar şunlardır:

1. Düzenli olarak egzersiz yapmak, özellikle yürüyüş yapmak, bacak kaslarını güçlendirmenin yanı sıra kan dolaşımını artırarak varislerin oluşumunu önleyebilir.

2. Bacakları yukarı kaldırmak veya otururken bacakları çaprazlamak yerine düz tutmak, kan akışını destekleyerek varislerin oluşumunu önleyebilir.

3. Dar giysiler veya yüksek topuklu ayakkabılar giymekten kaçınmak, kan dolaşımını engelleyerek varislerin oluşumuna neden olabilir.

4. Soğuk su veya buz paketi kullanarak şişlikleri ve ağrıları azaltmak mümkündür.

5. Varis çorapları veya bandajları kullanmak, bacaklarda biriken kanı azaltarak varislerin oluşumunu önleyebilir.

6. İyileştirici bitkisel tedaviler kullanmak, özellikle adaçayı, kekik, at kestanesi, civanperçemi ve nane yaprakları gibi bitkiler, damarları güçlendirmenin yanı sıra şişliği ve ağrıyı azaltarak varislerin oluşumunu önleyebilir.

7. Yüksek bir mindere yatmak veya yatarken bacakları yüksek bir yastıkla desteklemek, bacaklarda biriken kanı azaltarak varislerin oluşumunu önleyebilir.

Ancak, ciddi bir varis probleminiz varsa, tıbbi tedavi önerilir. Bu gibi durumlarda bir doktorunuz veya uzman bir varis kliniği ile görüşmeniz önerilir.