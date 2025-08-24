İstanbul’da Sorunsuz Taşınma Planı: Şehir İçi Nakliyat, Eşya Depolama, Evden Eve

İstanbul’da taşınma; trafik saatleri, bina kuralları, park izinleri ve hatta hava durumu gibi değişkenlerle, iyi yönetilmezse hızla stres ve maliyete dönüşebilir. Aşağıdaki rehber; Şehir İçi Nakliyat, Eşya Depolama ve Evden Eve Nakliyat süreçlerini tek akışta toparlayarak zaman kaybını ve hasar riskini azaltmayı amaçlar.
Şehir İçi Nakliyat: Rota + Zaman + Erişim üçlüsü
-
Keşif ve rota: Dar sokak, tek yön, site giriş saatleri ve park noktası önceden görülmeli. Avrupa–Anadolu geçişlerinde köprü/tem alternatiflerini A/B planı olarak yazın.
-
Zaman penceresi: 07:00–10:00 ve 16:00–20:00 yoğunluğundan kaçın; sabah erken paketleme + öğle transferi verimlidir.
-
Asansörlü taşıma: Yük asansörü yoksa dış cephe asansörü hız ve güvenlik sağlar; belediye ve apartman izinlerini en az 48 saat önce alın.
-
Sözleşme ve teminat: Envanter listesi, kat–mesafe, bekleme ücreti, taşıma sigortası ve “kırılgan protokolü” yazılı olsun.
Eşya Depolama: İklim, Güvenlik ve Envanter disiplini
-
Depo seçimi: Paylaşımlı alan (ekonomik) vs. bireysel kapalı oda (daha güvenli). Mobilya ve elektronik için nem–ısı kontrollü depo tercih edin.
-
Ambalaj: Balonlu naylon + kraft, köşe koruma ve nefes alan örtüler küf/koku riskini düşürür. Tekstil için vakumlu torbalar; elektronik için antistatik koruyucu kullanın.
-
Envanter ve erişim: Kutu/raf numarasıyla dijital liste tutun; depoya giriş–çıkış gün/saatleri sözleşmede yazsın.
-
Sigorta ve güvenlik: 7/24 kamera, yangın algılama, rutubet sensörü ve imzalı teslim–tesellüm formu standart olmalı.
Evden Eve Nakliyat: Uçtan uca akış yönetimi
-
Söküm–montaj dahil: Beyaz eşyalar, gardırop ve raylı sistemler profesyonelce sökülüp varışta kurulmalı.
-
Kırılgan protokolü: Cam/porselen için çift kat kutu + hava kanallı ayırıcı; TV/monitör için orijinal kutu ya da sert köşe koruma.
-
Check-out / Check-in: Çıkışta bina/asansör durumu fotoğraflansın; girişte “ilk açılacak kutu” seti (nevresim, temel mutfak, şarj cihazları) öne alınsın.
-
Tek muhatap: Operasyon günü bir ekip sorumlusu üzerinden iletişim, bilgi kirliliğini önler.
Fiyatı belirleyen 5 etken
-
Hacim (m³) + mesafe (km)
-
Paketleme seviyesi: Standart/Profesyonel/Full
-
Kat ve asansör durumu: Dış cephe asansörü ihtiyacı
-
Özel işler: Piyano, kasa, antika, büyük akvaryum
-
Depolama süresi ve iklim kontrolü
Basit bütçe formülü
Toplam ≈ (m³ × birim taşıma) + paketleme + (kat/asansör × işçilik) + özel işler + depolama (varsa) + sigorta.
48 saatlik hazırlık şablonu
-
T–48h: Keşif onayı, asansör/park izinleri, koli–etiket seti
-
T–24h: Kırılganlar ve elektronik ayrı; belgeler–ilaçlar–“ilk gün çantası” hazır
-
T–0: Dış cephe asansörü kurulumu, oda–kutu kodlama, çıkış fotoğrafları
-
T+4–6h: Varış, montaj, beyaz eşya bağlantıları, ambalaj atıklarının toplanması
En sık yapılan 4 hata (ve çözümü)
-
Sözleşmesiz taşınma → Yazılı envanter + hasar teminatı.
-
Son gün kutulama → Kutu başına oda/içerik etiketi; “ilk açılacak kutu”.
-
Nefes almayan ambalajla depolama → Nefes alan kraft/örtü + rutubet kontrolü.
-
Park/izin planı eksikliği → Yönetim/belediye izinleri ve alternatif park senaryosu.
İstanbul’da taşınmanın anahtarı; doğru zaman penceresi, asansörlü ekipman, iklim kontrollü depolama ve şeffaf sözleşmedir. Şehir içi nakliyattan depolamaya, evden eve uçtan uca planla ilerlediğinizde; süre kısalır, hasar riski düşer ve toplam maliyet öngörülebilir hale gelir.