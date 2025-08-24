İstanbul’da Sorunsuz Taşınma Planı: Şehir İçi Nakliyat, Eşya Depolama, Evden Eve

Keşif ve rota: Dar sokak, tek yön, site giriş saatleri ve park noktası önceden görülmeli. Avrupa–Anadolu geçişlerinde köprü/tem alternatiflerini A/B planı olarak yazın.

Zaman penceresi: 07:00–10:00 ve 16:00–20:00 yoğunluğundan kaçın; sabah erken paketleme + öğle transferi verimlidir.

Asansörlü taşıma: Yük asansörü yoksa dış cephe asansörü hız ve güvenlik sağlar; belediye ve apartman izinlerini en az 48 saat önce alın.