mRNA aşısı kalp iltihabına neden olabilir

NBC News'in bildirdiğine göre, yakın tarihli bir çalışma, aşırı aktif bağışıklık tepkilerini tetikleyen COVID mRNA aşılarının genç erkekler arasında nadir görülen kalp iltihabının nedeni olabileceğini ortaya koydu .

Science Immunology'de yayınlanan araştırma, yaşları 12 ila 21 arasında değişen 23 hasta üzerinde yürütüldü. Hastalarda Pfizer-BioNTech veya Moderna aşısının ikinci dozunu aldıklarında miyokardit gelişti.

Pfizer aşısı uygulanan dokuz hastadan alınan kan örneği analizi, daha yüksek sitokin seviyeleri bildirdi.

Miyokardit veya perikardit, genç erkeklerin geliştirdiği iki tip kalp iltihabı durumudur.

Sitokin, virüsler, mikroplar ve aşılar dahil olmak üzere patojenlere karşı bağışıklık yanıtlarını koordine eder.

Bunun alışılmadık derecede yüksek seviyeleri, iltihaplanmaya neden olan beyaz kan hücrelerinde bir artışa neden olabilir.

Bazı genç erkekler aşı olduktan sonra miyokardit veya perikardit geliştirdiğinde de benzer bir şey olur.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde immünobiyoloji profesörü olan kıdemli çalışma yazarı Carrie Lucas, "Bu biraz iki ucu keskin bir kılıç" dedi.

Aşılanan bireylerin güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu, ancak bu tepkinin aynı zamanda "hücrelerin aşırı tepki vermesine ve doku iltihabına neden olmasına" neden olduğunu belirtti.

Kalp iltihabına neden olan virüsün başak proteinini hedef alan antikorların kanıtı yoktu.

Çalışmanın başka bir yazarı ve Yale'in immünologu Akiko Iwasaki, "Bulgularımız inflamasyonun neden olduğu kalp hasarına işaret ediyor ve hastalarda yüksek anti-spike antikor seviyelerini dışlıyor" dedi.

Boston Çocuk Hastanesi Hassas Aşılar Programı yöneticisi Dr Ofer Levy, araştırmanın küçük boyutuna rağmen bulgular konusunda iyimser.

Araştırmanın, aşı kaynaklı miyokardit için tedavi geliştirme konusunda bilgi sağlayabileceğini kaydetti. Şu anda durum için ilaç yok, ancak çoğu insan tamamen kendi kendine iyileşiyor.

Araştırmanın bir parçası olmayan Levy, "Aşının ne yaptığını ne kadar iyi anlarsak, o kadar iyi bir fare kapanı yapabiliriz" dedi.

Minnesota, Rochester'daki Mayo Clinic'in kardiyoloji bölümü başkanı Dr Leslie Cooper, bulguların, iltihaplanma için potansiyel bir tedavinin, aşılamadan sonra vücudun aşırı bağışıklık tepkisini hedef alan bir ilaç olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Henüz mahkemeye çıkmadan çalışın;

Durum genellikle genç erkeklerde ve genç yetişkinlerde ikinci COVID dozundan sonra ortaya çıkar, ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi güncellenmiş iki değerlikli formüle geçtiği için bu aşılar kullanımda değildir.

Iwasaki, diğer aşıların ve viral enfeksiyonların da miyokardite neden olabileceğini söyledi.

Novavax aşısı alanlar ayrıca mRNA teknolojisini kullanmayan miyokardit bildirdiler ve COVID'in kendisinin kalp iltihabına neden olma olasılığı aşıdan daha yüksek.

Çalışma, bir mRNA aşısı olan kişilerde enflamasyonu neyin tetiklediğini açıklamaya yardımcı olsa da, bir dizi soru var.

Kıdemli çalışma yazarı Lucas, bulguların iltihabın neden diğer organları değil sadece kalbi etkilediğini açıklamadığını söyledi. Durumun neden erkekleri kadınlardan daha fazla etkilediğini de açıklamıyorlar.

Araştırmacılar, durum çok nadir olduğu için daha fazla katılımcı bulmanın zor olabileceğini belirtmelerine rağmen, daha büyük denemelerin bulgularını doğrulayacağını umduklarını söylediler.