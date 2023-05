Yeni Doğan Bebeklerinizi Basit Sağlık Önlemleriyle Kurtarın

Yeni araştırmaya göre, hamilelik sırasında basit ve uygun fiyatlı sağlık önlemleri sağlamak, gelişmekte olan ülkelerde her yıl bir milyondan fazla yenidoğanın ölmesini önleyebilir.

Uluslararası bir araştırma ekibi, hükümetlere ve kuruluşlara, düşük ve orta gelirli 81 ülkede hamilelik ve doğum sırasında kadınlara ve bebeklere yönelik bakımı artırma çağrısında bulundu.

Araştırma, dünyadaki bebeklerin dörtte birinin zayıf veya erken doğduğunu ve bu alanda çok az ilerleme kaydedildiğini ortaya koydu. Kolayca uygulanabilen sekiz önlem, bu ülkelerde 565.000'den fazla ölü doğumu önleyebilir, bunlara takviye sağlamak ve sigaranın zararları hakkında eğitim vermek dahildir.

Ek olarak, steroidlerin hamile kadınlara sağlanması ve göbek kordonunun hemen klemplenmemesi 475.000'den fazla yenidoğan ölümünü önleyebilir. Bu değişiklikleri uygulama maliyetinin, diğer sağlık programlarının aldığının bir kısmı olan 1,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

"Şaşırtıcı bir şekilde" araştırmacılar, prematüre veya düşük kilolu doğan bebekler için yeni bir tanım kullandılar ve geleneksel ölçütün bir asırdan fazla süredir yürürlükte olduğunu belirttiler. Araştırmacılar, 2000'den 2020'ye kadar 160 milyon canlı doğum veri tabanını analiz ederek, 2020'de dünya çapında doğan bebeklerin 35,3 milyonunun "küçük, savunmasız yeni doğanlar" olduğunu tahmin ettiler.

Çoğu güney Asya ve Sahra altı Afrika'da doğmuş olsa da, her ülke etkileniyor. Bu alanda ilerleme olmamasının bir nedeni, tipik olarak kadınları ve aileleri daha az söz sahibi olarak etkilemesidir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hamile Afrikalı-Amerikalı kadınlar, diğer gruplardan daha düşük düzeyde bakım aldı.

Baş çalışma yazarı Per Ashorn, önlemlerin nispeten düşük bir maliyetle önemli bir etkiye sahip olacağını belirtti. Bir başka çalışma yazarı olan London School for Hygiene and Tropical Medicine'den Joy Lawn, araştırmacıların bulgularının bu sorunların ne kadar yaygın olduğunu ve hepsinin aynı olmadığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Araştırmacılar, önlenebilir ölümleri önlemek için hamile kadınlara ve bebeklere yönelik bakımı artırmanın önemini ve hükümetlerin ve kuruluşların bu konuya öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.