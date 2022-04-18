Köprücük kemiği ağrısı nedir?

Köprücük kemiği ağrısının en yaygın nedeni herhangi bir yaralanma veya kırıktır. Ancak köprücük kemiği bölgesindeki ağrının tek nedeni kırıklar veya yaralanma değildir. Ağrı, yanlış uyku pozisyonundan, osteoartritten, eklem yaralanmasından veya torasik outlet sendromu adı verilen bir durumdan kaynaklanabilir. Bazen köprücük kemiği bölgesindeki ağrı, kemikte bir enfeksiyon (osteomiyelit) veya kalp çevresinde bir enfeksiyon (perikardit) gibi daha ciddi bir şeyin işareti olabilir.

Köprücük kemiği ağrısı omuza da yayılarak hem köprücük kemiğinde hem de omuz bölgesinde ağrıya neden olabilir, özellikle ağrı düşme gibi bir yaralanmadan kaynaklanıyorsa bu durum geçerlidir. Ayrıca nefes alırken kötüleşen köprücük kemiği ağrısı da hissedebilirsiniz. Bunun nedeni, derin bir nefes alırken göğsünüzün genişlemesi ve bu da köprücük kemiğinizin hareket etmesine neden olabilmesidir. Şiddetli köprücük kemiği ağrıları en kısa zamanda bir doktor tarafından kontrol edilmelidir. Bir veya iki günden fazla süren ağrı da bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Köprücük kemiği ağrısıyla beraber bölgede şişlik, nefes almada zorluk, göğüs ağrısı, karın ağrısı veya ateş gibi semptomlarınız varsa doktora görünmeniz önerilir. Bu gibi semptomlar tıbbi acil bir durum olabilir. Tedavi edilmediği takdirde, köprücük kemiği ağrısına bir kırık neden oluyorsa, bu kalıcı deformiteye ve hatta kemik cildi delmişse yaşamı tehdit eden bir enfeksiyona neden olabilir. Ağrı kalp krizinden kaynaklanıyorsa, ölümcül olabilir.

Köprücük kemiği ağrısı: Olası belirtiler

Bölgeyi yaraladıysanız veya sağ veya sol köprücük kemiği ağrısına neden olabilecek bir durumunuz varsa köprücük kemiği ağrısı tek semptom olmayabilir.

Kırık veya çıkık ile ortaya çıkabilecek köprücük kemiği ağrısı belirtileri

Ağrının yanı sıra, köprücük kemiğiniz kırıldıysa veya yerinden çıktıysa, şunları yaşayabilirsiniz:

Köprücük kemiği veya çevresinde morarma

Etkilenen tarafta kolu hareket ettirmede zorluk

Etkilenen tarafta omuzda çıtırtı sesi

Etkilenen bölgede belirgin deformasyon veya şişkinlik

Mide bulantısı

Köprücük kemiği ağrısına bağlı ciddi veya yaşamı tehdit eden semptomlar

Köprücük kemiğini veya omzu doğrudan etkilemeyen diğer tıbbi durumlar da yine ağrıya neden olabilir. Bazı durumlarda, diğer semptomlarla birlikte ağrı, acil bir ortamda hemen değerlendirilmesi gereken ciddi veya yaşamı tehdit eden bir durumu gösterebilir. Sizde veya birlikte olduğunuz bir kişide aşağıdakiler de dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden semptomlardan herhangi biri varsa, acil tıbbi yardım almanız önerilir.

Karın ağrısı (özellikle sol kol etkilendiyse)

Göğüs ağrısı

Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

Nefes almada zorluk

Baş dönmesi

Yüksek ateş

Üst sol karında hassasiyet

Köprücük kemiği ağrısı: Nedenler

Köprücük kemiği ağrısının en yaygın nedeni yaralanmadır. Bu, bir araba kazasında veya temas sporlarında olduğu gibi, bir kol üzerine düşme ve yatış veya bölgeye doğrudan bir darbe olabilir. Bebekler de kırık bir köprücük kemiği ile doğabilirler. Genellikle bebek doğum kanalından geçerken meydana geldiği için buna doğum yaralanması denir.

Köprücük kemiği ağrısının diğer nedenleri

Köprücük kemiği ağrısına şunlar da neden olabilir:

Osteoartrit: Osteoartrit genellikle aşınma ve yıpranma artriti olarak adlandırılır. Eklemler bozulmaya başladığında ve hareket ettikçe kemikler arasında daha az yastıklama olduğunda ortaya çıkar.

Osteomiyelit: Belki bir kırılma veya sistemik (vücut çapında) bir enfeksiyondan kaynaklanan kemikte bir enfeksiyon, köprücük kemiği ağrısına neden olabilir.

Yanlış uyku pozisyonu: Yan yatarak uyumak köprücük kemiğinize baskı uygulayabilir.

Torasik çıkış sendromu: Bu sendrom, omuz ve köprücük kemiği etrafındaki sinirlere baskı yaparak sıkışmasıyla oluşur.

Köprücük kemiği ağrısının ciddi nedenleri

Bazı durumlarda köprücük kemiği ağrısı, acil bir ortamda hemen değerlendirilmesi gereken ciddi veya yaşamı tehdit eden bir durumun belirtisi olabilir.

Bunlar şunları içerir:

Kalp krizi: Kalp krizi belirtileri, genellikle sol tarafta olmak üzere göğüsten omuza kadar yayılan ağrıyı içerebilir.

Dalak yırtılması: Yırtılmış bir dalak, karında kanamaya neden olur. Kanama meydana geldikçe karında ağrıya neden olabileceği gibi sol göğüs ağrısına ve omuz bölgesinde de ağrıya neden olabilir.

Köprücük kemiği ağrısı: Doktor kontrolü

Köprücük kemiği ağrısı genellikle ciddi değildir ve evde tedavi ile düzelebilir, ancak birkaç günden uzun süren ağrılar değerlendirilmelidir.

Aşağıdaki durumlarda doktora görünmeniz önerilir:

Ağrı şiddetliyse ve düşme veya yaralanmanın sonucuysa

Baş dönmesi veya mide bulantısı yaşıyorsanız

Yüksek ateş varsa

Aşağıdaki durumlarda acil tıbbi yardım almanız önerilir:

Köprücük kemiği derinizi yırttıysa

Köprücük kemiği şekilsiz, engebeli veya yerinden çıkmış görünüyorsa

Nefes darlığı, göğüs ağrısı veya göğüs sıkışması yaşıyorsanız

Karın ağrısı yaşıyorsanız (özellikle karnın sol üst bölgesinde)

Köprücük kemiği ağrısı: Tedavi

Köprücük kemiği ağrınız kas ağrısından veya uyku pozisyonunuzdan kaynaklanıyorsa, kendi kendine geçmelidir. Diğer nedenler için tedaviler değişkenlik gösterecektir.

Kırık köprücük kemiği tedavisi

Köprücük kemiği kırışmasında kolunuzu hareket ettirmemeniz için köprücük kemiğiniz özel bir askı ile sabitlenmelidir. Kırık şiddetli ise ameliyat gerekebilir.

Doktorunuz reçetesiz satılan ağrı kesiciler önerebilir; ancak ağrı şiddetliyse, iyileşmenin ilk birkaç gününde kullanmanız için reçeteli bir ağrı kesici verilebilir.

Fizik tedavi de dahil olmak üzere rehabilitasyon, sertliği gidermenize ve iyileşirken gücünüzü ve esnekliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır.

Torasik outlet (çıkış) sendromu tedavisi

Torasik outlet sendromu, omuz ve köprücük kemiği çevresindeki sinirlerin sıkışıp sinirlere baskı yapmasıyla oluşur. Torasik outlet sendromu tedavileri şunları içerir:

Omzu stabilize etmek için destek

Gerekirse kilo vermek

Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (ibuprofen gibi)

Fizik tedavi

Enfeksiyon tedavisi

Köprücük kemiği ağrısına osteomiyelit (kemikte bir enfeksiyon) gibi bir enfeksiyon neden oluyorsa, tedavi enfeksiyonu ortadan kaldırmaya odaklanacaktır. Köprücük kemiğini etkileyen enfeksiyon tedavileri şunları içerir:

Antibiyotikler

Omzu stabilize etmek için destek

İrin veya sıvıyı boşaltmak için cerrahi prosedür

Köprücük kemiği ağrısı: Evde çözümler

Köprücük kemiği ağrınız şiddetli değilse ve başka herhangi bir semptomunuz yoksa, ağrınızı evde yönetebilirsiniz.

Evde uygulayabileceğiniz yöntemlerle köprücük kemiği ağrısına iyi gelen şeyler şunlardır:

Dinlenmek: Kolunuzu ve omzunuzu çok fazla kullanmaktan kaçının.

Buz: Ağrılı bölgeye bir seferde 20 dakika buz uygulayın. Buzu doğrudan cildinize temas ettirmeyin; bir beze sarın.

Omuz sıkıştırma: Bu, omzunuzu hareketsiz tutmak için omuz bölgesini sararak yapılabilir.

Yükseklik: Omuz bölgeniz vücudunuzun geri kalanından daha yüksek olacak şekilde başınız biraz yüksekte uyuyun.

Köprücük kemiği ağrısı: Olası komplikasyonlar

Nadir durumlarda, köprücük kemiği ağrısı, ciddi teşhis edilmemiş durumlardan kaynaklanabilir. Tanı ve tedavi almamak ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Altta yatan neden bulunduğunda, aşağıdakiler dahil olası komplikasyon riskini azaltmak için doktorunuzun size özel olarak tasarladığı tedavi planını takip etmeniz önemlidir:

Kalp krizi veya dalak yırtılması nedeniyle ölüm

Köprücük kemiği kırığı düzgün iyileşmezse kalıcı sakatlık

Enfeksiyona bağlı sepsis

Referans: 1- Medikal Rehber 2- Milliyet Gazetesi