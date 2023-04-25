Baş Dönmesi Sebepleri Nelerdir ?

Baş dönmesi birçok farklı nedene bağlı olabilir. Periferik vertigo, santral vertigo, metabolik hastalıklar, enfeksiyon, beyin tümörleri, nörolojik bozukluklar, kardiyovasküler hastalıklar, düşük tansiyon, migren, stres, yorgunluk, ilaçların yan etkileri ve benzeri sebepler baş dönmesine yol açabilir. Baş dönmesinin kesin nedenini belirlemek ve uygun tedavi yöntemini belirlemek için bir doktora başvurmak gereklidir.

Baş Dönmesi Nasıl Geçer ?

Baş dönmesi birçok farklı nedene bağlı olabilir, dolayısıyla baş dönmesini geçirmek için öncelikle nedeninin teşhis edilmesi ve buna göre bir tedavi planı oluşturulması gerekir. Baş dönmesi sorunu yaşayan kişilerin bir sağlık uzmanına danışması önerilir. Ancak, bazı basit yöntemler de baş dönmesinin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Örneğin :

- Hızlı hareketlerden kaçının ve yavaş hareket edin

- Gözlerinizi kapatarak dinlenin

- Serin ve nemli bir ortamda bulunun

- Rahat ve sakin bir yerde oturun

- Aromaterapi yağları veya bitki çayları kullanın

- Su içerek kendinizi hidrate edin

Not: Bu yöntemler sadece geçici hafifletmeye yardımcı olur. Baş dönmesi ile ilgili sağlık sorununun teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi daha önemlidir.

Baş dönmesi (vertigo) tedavisi, hastalığın nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Burada sadece birkaç genel tedavi yöntemi belirtilmektedir. Özellikle kronik ve ciddi bir durumdaysanız, doktorunuza danışmanız önemlidir.

- Pozisyonel tedavi: Bu tedavide, başınızın belli pozisyonlarda tutulması, baş ve vücudunuzun farklı açılarda hareket ettirilmesiyle tedavi sağlanır. Bu tedavi yöntemi kristal pozisyon hastalığına (BBPV) etkilidir.

- İlaçlar: İlaçlar baş dönmesinin nedenlerine göre farklılık gösterir. Örneğin, kristal pozisyon hastalığına karşı kısa süreli bir kortikosteroid tedavisi verilebilir. Bazı diğer ilaçlar serum düzeyleri ayarlanması ve hastanın durumuna göre verilebilir.

- Cerrahi: Baş dönmesinin nedenlerinden biri iç kulakta yer alan sıvıların birikmesidir. Cerrahi operasyonla bu fazla sıvı alınabilir. Bu operasyon nadiren yapılır ve sadece ciddi vakalarda endikedir.

- Egzersiz ve terapi: Terapiler, vertigo tedavisi sürecinde mümkün olduğunca az ilaç kullanımı ile birlikte omurgadaki pozisyon açıklığını düzeltmek için kullanılabilir. Egzersizler vertigoyla başa çıkmayı öğrenmeye yardımcı olabilir. Örneğin, vestibüler rehabilitasyon fizyoterapisi, baş dönmesi ve dengesizliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Tedavi yöntemleri, hastalık durumuna bağlıdır ve hastanın kendi durumuna uygun olacak şekilde doktorlar tarafından belirlenir.