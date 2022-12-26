BioNTech, mRNA tabanlı Sıtma aşısının erken insan denemelerine başladı

Aşama 1 denemesinin, aşı adayını üç doz seviyesinde değerlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde sıtma öyküsü olmayan 60 gönüllüyü kaydetmesi bekleniyor.

BioNTech'in sıtma projesinin ilk aşı adayı olan BNT165b1, Afrika'da da aşı üretimi kuracak.

Çaba, her yıl Afrika'da 600.000'den fazla çocuğu öldüren sivrisinek kaynaklı hastalığı ele almaya odaklanan birkaç girişimden biri. Sıtma parazitinin karmaşık yapısı ve yaşam döngüsü, aşı geliştirme çabalarını uzun süredir engellemektedir.

Onlarca yıllık çalışmanın ardından, İngiliz ilaç üreticisi GSK tarafından yapılan, onaylanmış tek sıtma aşısı Mosquirix, bu yıl Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylandı. Yine de, finansman ve ticari potansiyel eksikliği, GSK'nın gerektiği kadar doz üretme kapasitesini engelledi.

Merakla izlenen bir diğer çalışma da Oxford Üniversitesi'nden bir sıtma aşısı. Orta aşama deneme verileri Eylül ayında yayınlandı.

Doğrudan bir karşılaştırma yapılmadı, ancak bazı bilim adamları Oxford aşısının Mosquirix'ten bir adım önde olduğunu ve daha uzun bağışıklık sağladığını öne sürüyor.

BioNTech'in sıtma aşısı çabası, insan vücudunu patojenin bir parçası olan bir protein yapmaya teşvik ederek bir bağışıklık tepkisini tetikleyerek hızla COVID-19 aşıları geliştirmek için pandemi sırasında kullanılan mRNA teknolojisine dayanmaktadır.