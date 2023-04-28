Astigmat Nedir ? Astigmat Nasıl Oluşur

Astigmat, gözün kornea ya da merceği gibi optik sistemlerindeki normal olmayan bir eğrilik nedeniyle görülen, yaygın bir göz kusurudur. Normalde kornea portakal gibi yuvarlak bir şekle sahipken, astigmatizmada kornea yüzeyi oval veya yumurta şeklinde olur. Astigmatın belirtileri arasında bulanık görme, çift görme, baş ağrısı, göz yorgunluğu yer alır. Astigmat, gözlük ya da kontakt lens kullanılarak düzeltilebilir. Ayrıca, göz cerrahisi seçenekleri de bulunur fakat bu yöntemlerin uygunluk durumu kişiden kişiye değişebilir.

Astigmatı tedavi etmek için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında gözlük veya kontakt lens kullanımı, refraktif cerrahi yöntemleri (Laser-assisted in situ keratomileusis - LASIK, photorefractive keratectomy - PRK), intraoküler lens implantasyonu ve soğuk yumuşak lazer tedavisi yer alır.

Tedavi seçenekleri kişinin astigmatizminin şiddetine, yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Örneğin, hafif astigmatizmalar genellikle gözlük veya kontakt lens ile düzeltilebilirken, daha ileri düzeydeki astigmatizmalar için refraktif cerrahi önerilebilir.

Astigmatı olan kişilerin düzenli olarak göz doktorlarına gitmeleri, belirtileri takip etmeleri ve uygun tedavi yöntemleriyle astigmatizmlerini kontrol altında tutmaları önemlidir.