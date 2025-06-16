Sabote’den Yön Belirleyen Bir Çıkış: CORLEONE EP’si ile Yükseliş Devam Ediyor

Bağımsız müzik sahnesinin güçlü seslerinden Sabote, 13 Haziran 2025’te yayınladığı CORLEONE EP’si ile kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Kendi söz dünyasını, yaşanmışlıklarını ve müzikal karakterini taviz vermeden sunan sanatçı, bu proje ile hem kitlesini büyütüyor hem de sahnedeki yerini sağlamlaştırıyor.

Dört parçadan oluşan CORLEONE EP’si – ROSEEEE, SENTETİK, TİMSAH x POLİGON, MONEYFAST – birbirinden farklı duygular ve anlatım biçimleri içeriyor. Her parça, Sabote’nin hem teknik hem de tematik olarak ne kadar olgunlaştığını gösteriyor. Rap müziğin içine hapsolan kalıpların dışına çıkan bu proje, dinleyiciyi ritimle değil, içerikle buluşturuyor.

Sabote, Ankara merkezli üretim anlayışını sürdüren ve müziğinde kimseye bağımlı kalmadan ilerleyen isimlerden biri. Altyapılarda kullanılan karanlık tonlar, liriklerdeki içtenlik ve sade ama vurucu anlatım tarzı, onu aynı çizgide müzik yapan diğer sanatçılardan ayrıştırıyor.

EP’nin tüm yapım süreci, bağımsız müzisyen kolektifi olan S.O.S Clan desteğiyle yürütüldü. Sabote’nin bu yapı içindeki etkisi, yalnızca bireysel bir başarı değil; aynı zamanda yeraltı sahnesinde kolektif üretimin gücünü de temsil ediyor.

CORLEONE, sadece bugünü değil, Sabote’nin gelecekteki projelerine de göz kırpıyor. Yükselen etkileşimler, dinleyici kitlesindeki genişleme ve sahnedeki duruşu, onun uzun soluklu bir yolculuğa emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

???? Sabote Instagram: @sabote06

???? S.O.S Clan Instagram: @fireeeinthehole

???? YouTube Kanalı: Sabote - S.O.S Clan

Şarkı Adı:

Sabote - TİMSAH x POLİGON

???? https://www.youtube.com/watch?v=NgRvy65hx0M