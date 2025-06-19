Panorama Plaza Hotel: Köyceğiz Gölü Manzaralı Huzurlu Tatil Deneyimi

Panorama Plaza Hotel, Köyceğiz’in doğal güzellikleriyle iç içe, göl manzaralı odaları ve konforlu yapısıyla misafirlerine huzurlu bir tatil sunar. Doğaya yakınlığı, sakin atmosferi ve ulaşılabilir konumuyla hem dinlenmek hem de çevreyi keşfetmek isteyenler için ideal bir seçimdir.

Konforlu ve Geniş Odalar

Otelimizde her biri özenle hazırlanmış, geniş ve ferah odalar ile konforunuz ön planda tutulur. Odalarda klima, minibar, LED TV ve hızlı Wi-Fi gibi tüm ihtiyaçlarınız düşünülmüştür.

Lezzetli Yerel Tatlar

Restoranımızda güne yöresel ürünlerle hazırlanan kahvaltıyla başlayabilir, gün boyu taze ve özenle seçilmiş organik bahçelerden temin edilen sebzelerle hazırlanan yemeklerimizin tadını çıkarabilirsiniz. Menümüzde yerel tatlar ön plandadır.

Yüzme Havuzu ve Dinlenme Alanları

Panorama Plaza Hotel’in geniş yüzme havuzu ve dinlenme alanları, hem çocuklar hem de yetişkinler için günün yorgunluğunu atabileceğiniz keyifli ortamlar sunar.

Doğayla İç İçe Keşif Turları

Köyceğiz Gölü manzarasında yürüyüşler yapabilir, tekne turlarıyla gölden Dalyan Kanalı’na açılıp Caretta Caretta’ların yuvalandığı İztuzu Plajı’na ulaşabilirsiniz. Ayrıca günlük turlarımıza dahil olan Yuvarlakçay, Ağla Yaylası, Kartal Gölü, Gökçeova Gölü, Ekincik ve Sultaniye Kaplıcaları gibi eşsiz noktalarda doğanın tadını çıkarabilirsiniz.