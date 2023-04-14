Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve Mısır Libya'nın istikrarı için işbirliği yapacak

Çavuşoğlu, Libya konusunda da Türkiye ile Mısır'ın yakın işbirliği yapmayı planladıklarını söyledi.

Libya, iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar arasında yer aldı.

Çavuşoğlu, "Libya konusunda bundan sonra daha yakın işbirliği içinde olacağız. Bugünkü görüşmemizde esasen görüşlerimizin çok farklı olmadığını ancak bazı yöntemlerde farklı düşündüğümüzü (gördük) gördük."

İki ülkenin Libya'da seçim yapmak için bir yol haritası üzerinde çalışacağını ve Libya'nın doğusundaki ve batısındaki güçler arasında ortak bir orduyu eğitmek ve takviye etmek için çalışabileceğini söyledi.

Shoukry ise, iki ülke arasında Libya konusunda karşılıklı irade olduğunu, Libya halkının iradesini temsil edecek ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak yeni bir hükümetin kurulması konusunda her iki ülkenin de aynı fikirde olduğunu söyledi. ülke.

Çavuşoğlu, büyükelçilerin yeniden atanması konusunda da somut adımlar attıklarını söyledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye ve Mısır, diplomatik temsili büyükelçiler düzeyine çıkarmak için somut adımlar atıyor."

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, Mısır'da merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren 2013 askeri darbesinden bu yana her iki tarafta da maslahatgüzar düzeyinde sürdürüldü.

Shoukry, Türkiye-Mısır ilişkilerini daha da geliştirmek için güçlü bir siyasi irade olduğunu da söyledi.

İki bakan, tarafların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sissi arasında olası bir görüşme için çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay, ülkeler arasında 11 yılda bir ilk olarak, Shoukry'nin daveti üzerine Mısır'a bir günlük resmi ziyaret için Kahire'yi ziyaret etmişti .

Ankara ve Kahire'deki üst düzey dışişleri bakanlığı yetkilileri arasındaki istişareler, Türkiye'nin Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Suudi Arabistan ile daha iyi bağlar kurma arayışıyla 2021'de başladı.

Ancak Ankara ile Kahire arasındaki normalleşme, Mısır cumhurbaşkanı ile Türk mevkidaşının Dünya Kupası için Doha'da el sıkışmasının ardından hız kazandı .

Çavuşoğlu, Fransa'yı YPG/PKK'lı teröristlere ev sahipliği yapmakla suçladı

Çavuşoğlu, Fransa'nın terörle mücadelede "ikiyüzlülüğün en güzel örneği" olduğunu söyleyerek, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarına ev sahipliği yapmasını kınadı.

"PKK AB terör listesinde. Terör örgütü olarak kabul edilmiş. Fransa'da da terör örgütü. Fransa'da ne yazık ki bu eli kanlı terör örgütünün temsilcileri olan bu teröristlerle senatör ve milletvekilleri bir araya geliyor. Ödül veriyorlar.

Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede ikiyüzlülüğün en güzel örneği budur" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları, bir Fransız milletvekilinin Fransa'daki bir YPG temsilcisiyle fotoğrafını Twitter'da paylaşmasının ardından geldi.

Bir yandan terörist diyorlar, bir yandan destekliyorlar. Bu sadece Fransa'da değil, ABD'de de oluyor. Üstelik destekleri bu dereceyle de sınırlı değil.