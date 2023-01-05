Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Cumartesi günü başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı bölgelerini Rus saldırılarının vurması sonrasında en az bir kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı .

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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Harun Baskan Tarih: 2023-01-05 Saat: 15:44:58
Güncelleme : 2023-01-05 15:44:58Bu içerik 25 kez okundu.
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Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko sosyal medyada "Kiev'de Solomyanskyi semtinde ... iki patlama sonucu yaşlı bir adam öldü ve yedi kişi yaralandı."

Bir kişinin "son derece ağır durumda" olduğunu da sözlerine ekledi.

Agence France-Press (AFP) Kiev'deki gazeteciler, öğleden sonra en az on patlama sesi duydu.

Vali Vitaliy Kim'in "biri ağır" olmak üzere en az iki kişinin yaralandığını söylediği güney Mykolaiv bölgesinde de saldırılar bildirildi.

Bölgenin aynı adlı ana şehrinin belediye başkanı Oleksandr Sienkievych, ilçelerden birinde yangın çıktığını ve grevler sonucunda çok sayıda konutun hasar gördüğünü söyledi.

Çok sayıda kişinin de yaralandığını sözlerine ekledi.

Batıda, Khmelnytskyi bölgesinde en az dört kişinin yaralandığını söyleyen vali Sergiy Gamaliy, sakinleri barınaklarda kalmaya çağırdı.

Kiev şehri yetkilileri, sakinlere sığınaklarda kalmalarını söyledi ve Ukrayna hava savunmasının Kiev ve çevresinde aktif olduğunu söyledi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna hava savunması Cumartesi günü öğleden sonra Rusya tarafından fırlatılan 20 füzeden 12'sini yılbaşı kutlamalarına saatler kala düşürdü.

Ukrayna başkomutanı General Valeriy Zaluzhny sosyal medyada "Rusya 20'den fazla seyir füzesi fırlattı ... Hava savunmamız 12 seyir füzesini imha etti" dedi ve bunlardan altısının başkent Kiev üzerinde vurulduğunu sözlerine ekledi.

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