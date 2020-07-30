ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar

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ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar admin Tarih: 2020-07-30 Saat: 02:22:42
Güncelleme : 2020-07-30 02:22:42Bu içerik 58 kez okundu.
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ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar

Borsayı sıkı takip edenlerin ve tüm dünyada etkisinin yüksek olduğu bir kurumdan açıklamalar geldi. Yaşanan krizler sonrasında ABD merkez bankası FED tarafından faiz kararında %0.25 oranında faizde kalmaya karar kıldı. 

FOMC toplantısı bitti

Bu önemli toplantı sonrasında faizlerde bir değişiklik yapılmadığını politika faizini yüzde 0-0.25 oranında sabit bırakıldığı belirtildi. Bu toplantı sonrasında basından gelen soruları yanıtlayan Powell cevaplarında varlık alımları, bilanço ve getiri eğrisine yönelik önemli açıklamalar yaptı. 

Kararın nedeni 

Bu kararın alınmasının nedeni piyasada yaşanan paniğin durulmasını sağlamak istediklerini belirten Powell bu karar sayesinde virüs döneminde yaşanan paniği bir nebzede olsa azaltmayı planlıyor. 

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