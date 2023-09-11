Yunanistan Sular Altında Kaldı Ölü ve Yaralılar Var

Yetkililer, kurtarma operasyonlarının hız kesmeden devam ettiği Karditsa kasabası yakınlarında günün erken saatlerinde üç ceset buldu.
AFP'ye göre, Cumartesi günkü kayıtlarda yıkıcı selden kaynaklanan 11 ölüm listelendi .
Yunan itfaiye teşkilatı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumartesi ve Pazar sabahına kadar toplam 4.250 kişi kurtarıldı ve güvenli bir yere getirildi."
"Daniel" olarak adlandırılan fırtına Pazartesi ve Salı günü Magnesia'nın kıyı bölgesini, özellikle de başkenti, liman kenti Volos'u ve Pelion Dağı çevresindeki köyleri vurdu, ardından Çarşamba günü daha iç kesimlerdeki Karditsa ve Trikala çevresindeki yerleşimleri vurdu.
Uzmanlar olayı "24 saat içinde düşen su miktarı açısından olağanüstü" olarak nitelendirdi.
Bu yaz Yunanistan'da en az 26 kişinin ölümüne yol açan yıkıcı yangınların ardından şiddetli yağmurlar ve sel baskınları geldi.
Sel, binlerce hektarlık zengin tarım arazisini harap etti ve çiftçiler de önemli miktarda hayvan kaybına uğradı.
Selde iki kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.
Dünya ısındıkça atmosferde daha fazla su buharı bulunması, dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle Asya, Batı Avrupa ve Latin Amerika'da yoğun yağış riskini artırıyor.
Kentleşme ve arazi kullanım planlaması gibi diğer faktörlerle birleştiğinde, bu daha yoğun yağış olayları sellere katkıda bulunuyor.
Komşu Türkiye ve Bulgaristan'da bu hafta meydana gelen şiddetli sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetti.