Yunanistan Sular Altında Kaldı Ölü ve Yaralılar Var

Yetkililer, kurtarma operasyonlarının hız kesmeden devam ettiği Karditsa kasabası yakınlarında günün erken saatlerinde üç ceset buldu.

AFP'ye göre, Cumartesi günkü kayıtlarda yıkıcı selden kaynaklanan 11 ölüm listelendi .

Yunan itfaiye teşkilatı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumartesi ve Pazar sabahına kadar toplam 4.250 kişi kurtarıldı ve güvenli bir yere getirildi."

"Daniel" olarak adlandırılan fırtına Pazartesi ve Salı günü Magnesia'nın kıyı bölgesini, özellikle de başkenti, liman kenti Volos'u ve Pelion Dağı çevresindeki köyleri vurdu, ardından Çarşamba günü daha iç kesimlerdeki Karditsa ve Trikala çevresindeki yerleşimleri vurdu.

Uzmanlar olayı "24 saat içinde düşen su miktarı açısından olağanüstü" olarak nitelendirdi.

Bu yaz Yunanistan'da en az 26 kişinin ölümüne yol açan yıkıcı yangınların ardından şiddetli yağmurlar ve sel baskınları geldi.

Sel, binlerce hektarlık zengin tarım arazisini harap etti ve çiftçiler de önemli miktarda hayvan kaybına uğradı.

Selde iki kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.

Bir fotoğraf, 8 Eylül 2023'te Yunanistan'ın orta kesimindeki Karditsa kenti yakınlarındaki sular altında kalan Palamas köyünde hasar görmüş bir evi gösteriyor.Liman kenti Volos'ta, pompa istasyonları ve tedarik ağının büyük bir kısmının hasar görmesi nedeniyle su temini sorun haline geldi. Sağlık Bakanlığı suyun içmeye uygun olmadığı ve mide-bağırsak iltihabının ortaya çıktığına dair raporların olduğu konusunda uyardı. Pelion yarımadasının tamamı hâlâ elektrik ve su kesintilerinden etkilenirken ana yollar sağanak yağmurdan zarar gördü.Pinios Nehri'nin taştığı ve şehrin eteklerinde suyun tehlikeli bir şekilde yükseldiği Larissa kenti yakınlarında da durum endişe verici olmaya devam ediyor.Uzmanların düşen ve düşen su miktarı açısından "ekstrem bir olay" olarak tanımladığı fırtına, pazartesi ve salı günleri Magnesia'yı, özellikle başkenti Volos'u ve Pelion Dağı çevresindeki köyleri, ardından Karditsa ve Trikala Çarşamba.

Dünya ısındıkça atmosferde daha fazla su buharı bulunması, dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle Asya, Batı Avrupa ve Latin Amerika'da yoğun yağış riskini artırıyor.

Kentleşme ve arazi kullanım planlaması gibi diğer faktörlerle birleştiğinde, bu daha yoğun yağış olayları sellere katkıda bulunuyor.

Komşu Türkiye ve Bulgaristan'da bu hafta meydana gelen şiddetli sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetti.