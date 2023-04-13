İtalyan voleybolcu Ituma, İstanbul'da kaldığı otelde düşerek hayatını kaybetti.

Görünüşe göre Ituma altıncı kattaki odasından düşmüş ve polis olayı araştırıyor.

19 yaşındaki İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara'nın bir üyesi ve Türk milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı.

Novara, hayatını kaybetmeden önceki gece Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci ayağını Eczacıbaşı 3-0 kazanarak finale yükseldi.

İtalyan ekibi maçın ardından İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki oteline döndü.

Ituma daha sonra saat 05.30 sıralarında otelin önünde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Polise göre Nijerya asıllı İtalyan vatandaşı Ituma, otelin altıncı katında kalırken İspanyol takım arkadaşı Lucia Varela Gomez ile paylaştığı odasının penceresinden düştü.

Otelin kameralarından alınan görüntüler, Ituma'nın odasını yaklaşık 22:49'da terk ettiğini ve bir saat boyunca odasının önünde oturmadan önce telefonla konuştuğunu gösterdi. Odaya başka kimsenin girdiği görülmedi.

Ölümü, otelin önünde gözle görülür şekilde üzgün olan Karakurt da dahil olmak üzere İtalyan ekibi ve oyuncular için bir şok oldu.

İtuma'nın cenazesi, savcının olay yerinde incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.