İtalyan voleybolcu Ituma, İstanbul'da kaldığı otelde düşerek hayatını kaybetti.

Genç İtalyan kadın voleybolcu Julia Ituma, İstanbul Tükiye'de kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybetti.

Anasayfa GÜNCEL İtalyan voleybolcu Ituma, İstanbul'da kaldığı otelde düşerek hayatını kaybetti.
İtalyan voleybolcu Ituma, İstanbul'da kaldığı otelde düşerek hayatını kaybetti.
İtalyan voleybolcu Ituma, İstanbul'da kaldığı otelde düşerek hayatını kaybetti. Harun Baskan Tarih: 2023-04-13 Saat: 14:30:23
Güncelleme : 2023-04-13 14:30:23Bu içerik 19 kez okundu.
Reklam

Görünüşe göre Ituma altıncı kattaki odasından düşmüş ve polis olayı araştırıyor.

19 yaşındaki İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara'nın bir üyesi ve Türk milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı.

Novara, hayatını kaybetmeden önceki gece Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci ayağını Eczacıbaşı 3-0 kazanarak finale yükseldi.

İtalyan ekibi maçın ardından İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki oteline döndü.

Ituma daha sonra saat 05.30 sıralarında otelin önünde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

 

Polise göre Nijerya asıllı İtalyan vatandaşı Ituma, otelin altıncı katında kalırken İspanyol takım arkadaşı Lucia Varela Gomez ile paylaştığı odasının penceresinden düştü.

Otelin kameralarından alınan görüntüler, Ituma'nın odasını yaklaşık 22:49'da terk ettiğini ve bir saat boyunca odasının önünde oturmadan önce telefonla konuştuğunu gösterdi. Odaya başka kimsenin girdiği görülmedi.

Ölümü, otelin önünde gözle görülür şekilde üzgün olan Karakurt da dahil olmak üzere İtalyan ekibi ve oyuncular için bir şok oldu.

İtuma'nın cenazesi, savcının olay yerinde incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı