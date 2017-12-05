Betmatik Yeni Giriş

Betmatik sitesine genel bir bakış açısı ile bakıldığı zaman mavi ve beyaz renklerin üzerine kurulmuş, gözü fazla yormayan, hızlı menü geçiş özelliklerine sahip olan ve bilgilerini halka açık bir şekilde paylaşan bir anlayış görülür. Betmatik sitesi yayın hayatına başlayalı yaklaşık olarak 2 sene olmasına rağmen bir bahis sitesinde olması gereken bütün özellikleri kendisinde taşıyan ve her kullanıcısına ayrı ayrı erişim imkanı sağlaması için bütün alanlarda alternatif seçenekler barındıran bir hava hakimdir.Betmatik yeni adresi üzerinden siteye erişim sağlayan her ziyaretçinin ufak bir site gezintisi sonucunda bu sonuca vardıkları yapılan yorumlar üzerinden görülebilmektedir.

Betmatik Güvenilirliği

Betmatik platformu hem kendi güvenilirliğini hem de kullanıcılarının güvenilirliğini sağlamak adına Curacao hükümetinden almış olduğu lisansını kullanmaktadır. 1288/BTM kodlu lisansı ile çalıştırılan Betmatik sitesi lisansının linkini halka açık bir şekilde sunarak güvenilirliğini kanıtlanmaktadır. Bu linke tıklandığı zaman Curacao sitesine yönlendirilerek lisansın aktif bir şekilde yer aldığı görülür. Bu lisans içerisinde sitenin adı ve lisansın durumu yer alır.

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