İstifası istenen başkan

İstifası istenen belediye başkanı kararını açıklayacak. İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kararını pazartesi günü açıklayacağını bildirdi.

Kararını açıklayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına katılmak için geldiği Belediye toplantı salonunun girişin de basın mensubuna yaptığı açıklama da habercinin “İstifa ile ilgili bir açıklama var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi; “Açıklama var efendim pazartesi günü saat 17.00 da açıklama yaparak kararımı açıklayacağım o zaman basın ile kamu oyu kararımı öğrenmiş olacak” dedi.