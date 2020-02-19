Zeki Çelik Milan’ın Gündeminde

Sağ bek arayan Milan, gözlemcilerinin raporu üzerine Lille forması giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik'i transfer listesine aldı.

AC Milan, sağ bekleri Andrea Conti ve Davide Calabria'dan beklediği verimi alamayınca yeni sağ bek arayışlarına başladı. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan'ın Monaco'dan aldığı şef gözlemci Geoffrey Moncada, PSV'den Denzel Dumfries ve Lille'den milli oyuncumuz Zeki Çelik'in transferini önerdi ve bunun üzerine iki oyuncu listeye alındı.

İstanbulspor’dan direkt olarak Lille’e transfer olan Zeki Çelik, o dönem performansıyla herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Lille’in vazgeçilmez oyuncularından biri haline dönüşen Zeki Çelik’in hangi takıma transfer olacağı üzerine İddaa oynayabilirsiniz. Bahis şirketleri üzerinden güvenilir bahis sitelerinde bu bahis oynama şansına sahip olacaksınız.

Zeki’nin İstikrarı Milan’ı Etkiledi

Lille’de gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Zeki Çelik’in Milan’ı etkilediği özelliklerin başında istikrarı geliyor. Kolay sakatlanmayan, sakatlansa bile kısa sürede geri dönüş yapabilen Zeki Çelik’in sezon sonunda Milan olmasa bile farklı bir kulübe transfer olması bekleniyor.

İstanbulspor'dan 2018 yazında 2.5 milyon euro karşılığı Lille'e transfer olan Zeki Çelik, bu sezon 28 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Heerenveen'den 2018 yazında 5.5 milyon euro karşılığı PSV'ye transfer olan 23 yaşındaki Dumfries ise bu sezon forma giydiği 36 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı.

Bu sezon tekrar Şampiyonlar Ligine katılmak isteyen Lille’in sezon boyunca oynayacağı maçlara bahis sözlüğü ile İddaa oynayabilirsiniz.