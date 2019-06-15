Esra Erol'un 5 yıl hapsi istendi

Kadın programı sunucusu olan Esra Erol hakkında yayında güzellik merkezi sahibi Özlen A. B'yi "yuva yıkan kadın gibi gösterip, fotoğraflarını boy boy ekrana verdiği" iddiaları sonrasında hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından dolayı 5 seneye kadar hapis cezası iddiasıyla dava açıldı.

Savcıya ifade veren Erol ise ifadesinde basın yayın özgürlüğü içinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla programa katılanların kendi haklarında iddia ettikleri bilgilerin verildiğini belirtti ve suçlamaları da kabul etmedi.

Ancak Savcılık habere konu olayla ilgisi olmayan Özlen A. B'nin fotoğraflarının hukuka aykırı ifşa edilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcılık tarafından Erol hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve hakaret suçlarından dolayı 1 yıl 3 ay ile 5 yıl arasında bir hapis cezası istemiyle dava açıldı.