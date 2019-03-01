Galatasaray’da Terim’li yıllar devam ediyor.

Galatasaray’ın teknik direktörü ve Türk futbolunun en efsane isimlerinden biri olmayı başaran Fatih TERİM; Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde sözleşme bitiş tarihi olarak 31 Mayıs 2019 tarihi gözüken Galatasaray’ın tecrübeli teknik adamı Fatih TERİM’in sözleşmesi 5 yıllığına daha kulübü Galatasaray tarafından uzatılıyor.

Geçtiğimiz sezon, kulübüyle şampiyonluk yaşayan ve sezonu 75 puan ile bitiren Galatasaray’ı toplamda 21’nci ve kendi kariyerindeki de 7’nci şampiyonluğuna taşıyan Terim, Galatasaray’ın kariyeri boyunca adeta kurtarıcısı olmayı başarmış bir isim. Galatasaray kariyerine ikinci başlayışı geçtiğimiz sezon bir daha olan Fatih TERİM’in bu başlayışı sonrasında Galatasaray son haftalara kadar free bonus veren siteler için de şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı başardı ve hatta şampiyonluğu da yine efsane hocası Fatih TERİM önderliğinde elde etmeyi başardı.

Galatasaray’a geldiği her dönemde takım için büyük işler başaran ve takımın gidişatını olumlu yöne çeviren TERİM’in taraftarları ile ilişkisi de ayrıca bu karardaki en önemli etken. Galatasaray, her ne kadar geçtiğimiz günlerde oynanan Bordeaux maçı ile UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmiş olsa da devre arasında alınan yeni transferlerin takıma tam olarak uyum sağlayamamış olmasını da bunda büyük bir etken olarak ele almak mümkün. Yine de TERİM’in aslanları şampiyonluğun en güçlü adayları arasında.

Geçen sezonki şampiyonluğun ardından bu sene de son puan durumuna göre ligin 23’ncü haftası bitmişken lider Başakşehir’den sadece 6 puan geride 2’nci sırada yer alan Galatasaray, hala şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alıyor.

Yatırım şartsız bonus veren bahis siteleri nezdinde de Galatasaray’ın bu sezonki şampiyonluğu için çok güçlü bahisler açılmış durumda. Eğer ligin gidişatı bu şekilde devam edecek olursa şampiyonluğun en güçlü adayı Başakşehir ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı bahis dünyasının da en önemli gündem maddesi olacak gibi duruyor.

Sözleşmede herhangi bir ek şart bulunmuyor.

Galatasaray kulübü başkanı Mustafa CENGİZ ve 2’nci başkanı Abdurrahim ALBAYRAK, geçtiğimiz hafta Galatasaray’ın teknik patronu Fatih TERİM’in avukatı Rezan EPÖZDEMİR ile bir araya geldi. Görüşmede, başarılı teknik adamın sözleşme uzatma konusu gündeme alındı.

Bu denli kritik bir konunun görüşüldüğü toplantıya kendisi gelmeyerek avukatı Rezan EPÖZDEMİR’i göndermiş olması Fatih TERİM’in Galatasaray kulübünden ekstra bir şart istemediğine ve mevcut şartlarla devam etmeye razı olduğu şeklinde yorumlandı.

Nitekim, taraflar Mayıs 2019’da sona erecek olan sözleşmenin 5 yıllığına daha uzatılması noktasında mutabık kalarak masadan ayrıldılar. Galatasaray’ın teknik patronu Fatih TERİM adına uzatma sözleşmesini avukatı Rezan EPÖZDEMİR imzaladı.

Galatasaray kulübünün uzatmalı sözleşmeyi önümüzdeki hafta TFF’ye bildirmesi bekleniyor.

Yüreklere su serpti.

Fatih TERİM’in son imzaladığı bu sözleşme ile Galatasaray’ın başında 2024 yılının Mayıs ayına kadar kalması öngörülüyor. Bu sözleşme, Fatih TERİM’in Galatasaray’ın başında imzalamış olduğu en uzun süreli sözleşme niteliğinde.

Taraftarların ve yönetimin kendisinden son derece memnun olduğu gözlenen Fatih TERİM’in imzalamış olduğu bu en son sözleşmede ek bir talepte bulunmamış olması, kendisinin de Galatasaray bünyesinde gayet memnun olduğu şeklinde değerlendirildi.

Bununla birlikte, eski sözleşmenin şartları ile devam eden yeni sözleşmeye göre Fatih TERİM, 2017 yılında anlaşıldığı gibi yıllık 3 milyon Avro sabit bir ücret alacak. Bunun dışında; yeni sözleşmede şampiyonluk primi olarak belirlenen ekstra 500.000 Avroluk ücretin geçerliliği de devam etmektedir. Yani; Fatih TERİM’in Galatasaray’ın başında yaşadığı her şampiyonluk için ekstradan 500.000 Avro alması maddesi geçerliliğini devam ettiriyor.