Yasak aşk vahşeti

Yasak aşk vahşeti. Diyarbakır da yaşamış olan eşi Şemsihan Kavut’u ise 11 kurşun ile öldürmüş olduğu saptanan Abdullah Kavut, ise aldatılmış olduğunu iddia etti.

Cinayet ile alakalı ise hazırlanmış olan iddianame de ise, genç kadın ve kayınbiraderinin ise yatak odası içerisinde yakalanmış olduğu hem de adamın da dolaba saklanmış olduğunu öne sürdü. Kayapınar ilçesi içerisinde ise 23 Mayıs 2017 tarihin de ise ortaya çıkmış olan olay esnasın da ise, Abdullatif Kavut, ise boş bir araziye götürmüş olduğu ile 11 kurşun ile öldürdüğü de saptandı.

Cinayette ise kullanmış olduğu Glock marka silah ile yakalanmış olan Kavut, ise tutulu yargılanmış olduğu cezaevine sevk edildiği, olay ile alakalı ise soruşturma yapıldı.