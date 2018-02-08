Cinsel İşlev Sorunları

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Cinsel İşlev Sorunları
Cinsel İşlev Sorunları Harun Güçlü Tarih: 2018-02-08 Saat: 21:13:10
Güncelleme : 2018-02-08 21:13:10Bu içerik 42 kez okundu.
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UZ Clinic cinsel işlev sorunlarının çözümüne yönelik Antalya'da Op. Dr. Niyazi Umut Özdemir tarafından kurulmuş olan özel bir sağlık kuruluşudur. Klinikte sertleşememe sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizlik gibi konularda profesyonel tedavi hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca şeker hastalığı gibi organik kaynaklı sertleşmeme ereksiyon sorunlarının tedavisinde ED1000 cihazı ile yapılacak ESWT yani Şok Dalga Tedavisi ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir.

www.uzclinic.com

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