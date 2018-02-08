Muğla Datça

Ülkemizde birçok önemli kentimiz vardır. Geçmişte bir çok devletin bölgemizde yaşaması önemli tarihi, sanatsal ve turistik alanlara sahip olmamızı sağlamıştır. Ege Bölgesi’nde yer alan Muğla’nın Datça ilçesi de böyledir. Datça dağlık ve engebeli bir izmir alandır. 3 tarafı denizlerle çevrilidir. 235 km’lik sahil şeridi tatilciler için önemli bir alandır. Datça yüzölçümü 446 km2 olan bir yarımada şeklindedir. Akdeniz iklimine sahip Datça’da yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Üç tarafının denizlerle çevrili olması sayesinde yazın esen serin rüzgarlar, aşırı sıcakları yok eder. Datça oksijen bakımından Dünya’nın ikincisi Türkiye’nin ise en zengin olan bölgesidir.Nem oranı yaklaşık %58 olup yılın 300 günü güneşli geçer. Datça’da 11 mahalle vardır. Yazın gelen tatilciler ve turistler ile izmir partner nüfus yaklaşık olarak 50 bin civarındadır. Datça’da 235 kilometrelik sahil kıyısı ve 52 koy olması özellikle tatilciler ve turistler için Datça’yı seçmelerinde önemli bir etkendir. Datça plajlarından Aktur Tatil Sitesi Plajı, Aktur Kamping Plajı, Karaincir Plajı, Hastanealtı Plajı, Periliköşk Plajı, Billurkent Plajı mavi bayrak almış plajlarındandır. Ayrıca Datça konumu sayesinde Bodrum ve Fethiye gibi tatil merkezlerine bağlantılıdır. Özellikle bu alanlarda yat turizmi, tekne turları gelişmiştir. Datça’nın en önemli turizm merkezlerinden biri Knidos antik kentidir. Knidos MÖ 1000 yıllarında Yunanistan üzerinden gelen Dor uygarlığının merkezi olmuştur. Knidos önemli bir kültür, ticaret ve sanat merkezi konumundaydı. Özellikle ünlü heykeltraş Praxiteles’in yapmış olduğu Knidos Aphroditi önemli bir sanat yapıtı olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Knidos bu dönemde önemli şarap ihraç eden yerler arasındaydı. Datça yarımadası Osmanlı Devleti egemenliğine girdiğinde Datça ismini almıştır. Sultan Reşat döneminde Reşadiye olarak adı değiştirilmiş daha sonra Cumhuriyet ile tekrar Datça ismini almıştır. Datça’nın en önemli özelliği oksijen zenginliğidir kuşkusuz. Bu sayede izmir bayan arkadaş Datça’da turistik gezinti, yaz turizmi, yat turizminin yanı sıra sağlık turizmi de yapılmaktadır. Ünlü tarihçi Strabon Datça için söylediği "Tanrı yarattığı kulunun uzun ömürlü olmasını isterse, Datça Yarımadası'na bırakır." Sözü bunu kanıtlar niteliktedir.