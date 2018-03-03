Dünyanın en ölümcül silahı

'Dünyanın en ölümcül silahı'nı resmen açıkladılar. Silah teknolojisi içerisinde Rusya ile Çin’in gerisinde olmak istemeyen olan ABD’nin hipersonik silah geliştirmiş olduğu meydana çıktı.

Steven H., Walker, ise “Rusya ile Çin gibi ülkeler içerisinde yarışmış olduğumuzun farkındayım” diye söyledi. ABD de ki savunma teknolojilerinin ajansı olan DARPA Direktörü olan Steven H. Walker, hipersonik bir silah yarattıklarını bildirdi. Steven H. Walker, ise “DARPA birkaç yıl içerisinde ABD Silahlı Kuvvetleri, Amerikan Havacılık ile Uzay Dairesi NASA ile beraber hipersonik bir silah oluşturdu.

Birde bu çalışma içerisinde öncelikli olarak görev” ifadelerin de bulundu. Pentagon da ise kara kısmında bulunan radar sistemlerinin ise yetmediğini de kabullenmiştir.