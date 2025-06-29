Beşiktaş’ta Kaleci Krizi: Ersin Destanoğlu Ayrılmak mı İstiyor?

Beşiktaş’ta sezon öncesi en çok konuşulan konulardan biri kaleci rotasyonu oldu. Genç yaşına rağmen uzun süredir takımın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu’nun, gelen teklifler sonrası takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor. Özellikle Fransa Ligue 1 ve Belçika Pro Lig takımlarından gelen teklifler, oyuncunun kafasını karıştırmış durumda.

Beşiktaş yönetimi ise Ersin'in yerine alternatif isimlerle temas kurmaya başladı. Listede yerli ve yabancı kaleciler bulunuyor. Ancak taraftarlar, altyapıdan yetişen ve önemli maçlarda kritik kurtarışlara imza atan Ersin'in gitmesine sıcak bakmıyor. Sosyal medyada “Ersin Kalmalı” etiketiyle başlatılan kampanyalar, kulüp yönetimini de harekete geçirmiş durumda.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, yaptığı basın toplantısında Ersin’in durumunun kısa süre içinde netleşeceğini belirtti. Genç kalecinin ayrılması durumunda, transferin hızlı şekilde tamamlanacağı mesajı verildi. Bu gelişmeler, siyah-beyazlı camiada hareketli günlerin habercisi oldu.

Beşiktaş, yeni sezonda hem lig hem Avrupa hedeflerini gerçekleştirmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kaleci pozisyonundaki bu kriz, sezonun kaderini etkileyebilecek bir gelişme olabilir.

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