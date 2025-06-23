Team35 Production Artık White Flow: Yaratıcılıkla Yön Değiştiriyor

İzmir merkezli yaratıcı medya ajansı Team35 Production, köklü bir dönüşümle artık “White Flow” ismiyle yoluna devam ediyor. Yalnızca bir isim değişikliği değil; bu, ajansın vizyonunu, iş yapış biçimini ve yaratıcılıkla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımladığı önemli bir yön değişikliği olarak karşımıza çıkıyor.

Bugüne dek birçok markaya yenilikçi, etkili ve bütünsel iletişim çözümleri sunan Team35 Production, sektördeki yerini daha da güçlendirmek ve uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olabilmek adına bu stratejik adımı atıyor. “White Flow” ismiyle birlikte yalnızca görsel ve sözel bir değişim değil, aynı zamanda derinlikli bir stratejik dönüşüm de gerçekleşiyor.

White Flow, adından da anlaşılacağı üzere, yalınlık, berraklık ve özgür yaratıcılıkla şekillenen bir akışı temsil ediyor. Marka, bu yeni isimle hem içsel bir netliğe hem de evrensel bir anlatım gücüne ulaşmayı hedefliyor. “Akışta kalmak”, bu yeni dönemin en önemli mottolarından biri. Hızla değişen dijital dünyada White Flow, sadece bu akışa uyum sağlamakla kalmayıp, bu akışı yönlendirmeyi de amaçlıyor.

Ajansın kurucusu Mehmet Özgen, bu dönüşümü şöyle açıklıyor:

“Bu bir yeniden markalaşma değil; bu bir yön değişikliği. Ve iyi haber şu: rotada hâlâ yaratıcılık var.”

Özgen’in bu sözleri, ajansın yaratıcı DNA’sının bu süreçte korunacağını, hatta daha da güçleneceğini açıkça ortaya koyuyor. White Flow, artık yalnızca markaları anlatan bir ajans değil. Kendi hikâyesini de kaleme alan, kendi kimliğini açıkça ortaya koyan bir yaratıcı güç.

Yeni dönemde White Flow; stratejik planlama, dijital kampanyalar, prodüksiyon hizmetleri, sosyal medya yönetimi, yaratıcı içerik üretimi ve marka hikâyesi kurgusu gibi birçok alanda hizmet vermeye devam edecek. Fakat bu hizmetlerin tümü, artık daha sade bir yaklaşımla; karmaşadan uzak, doğrudan ve etkileyici bir dille sunulacak.

Bu değişimin temelinde “az ile çok şey anlatmak” felsefesi yatıyor. Minimalizmin gücünü arkasına alan White Flow, karmaşık mesajlar yerine özü yakalayan anlatımlarla markalara ilham vermek istiyor. Sadeliğin cesaretten beslendiğini savunan ekip, bu yaklaşımın, dijital dünyadaki gürültüye karşı etkili bir cevap olduğunu düşünüyor.

White Flow aynı zamanda uluslararası iş birliklerine de daha açık bir pozisyon alıyor. Yeni adıyla birlikte global arenada daha görünür olmak, farklı coğrafyalardaki markalarla yaratıcı projeler geliştirmek de ajansın öncelikleri arasında.

Sonuç olarak; White Flow, yalnızca bir ajans adı değil, bir duruşun, bir anlatım biçiminin, bir yaratıcı anlayışın ifadesi. Team35 Production’dan White Flow’a uzanan bu yolculuk, yalnızca bir değişim değil; bir yeniden doğuş.

Ve bu doğuşun temelinde, hâlâ yaratıcılık var. Ama artık daha net, daha sade, daha cesur… ve en önemlisi: daha “kendisi”.