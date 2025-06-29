Beşiktaş’ta Kaleci Krizi Büyüyor: Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan Talip Var

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi en çok konuşulan konuların başında kaleci Ersin Destanoğlu’nun durumu geliyor. Genç eldiven, geçtiğimiz sezon gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Özellikle Fransız ve Belçika ekiplerinin ilgisi, oyuncunun transfer iddialarını güçlendirdi.

Ersin’in sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ancak gelen teklifler sonrası oyuncunun ayrılmak istediği konuşuluyor. Yönetim ise hem ekonomik hem de sportif açıdan en doğru kararı vermek için süreci değerlendiriyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Ersin’in yerinin kolay dolmayacağını belirterek kararı yönetime bıraktı.

Alternatif olarak yerli ve yabancı kaleciler gündemde. Listede Süper Lig’den ve Avrupa’dan deneyimli isimler bulunuyor. Beşiktaş taraftarı ise altyapıdan yetişmiş bir oyuncunun satılmasına sıcak bakmıyor. Sosyal medyada başlatılan “Ersin Kalmalı” etiketi büyük destek gördü.

Eğer transfer gerçekleşirse, Beşiktaş’ın yeni kaleci transferini hızlıca tamamlaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa’da başarılı olmayı hedeflediği yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istiyor.

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