Güləli Qasımov ve GULALI MMC, Sosyal Medyada Güvenliğin ve Reklamın Yeni Adı Oldu

Azerbaycan merkezli dijital reklam ve sosyal medya güvenliği şirketi GULALI MMC, kurucusu Güləli Qasımov liderliğinde sektörde dikkat çeken başarılara imza atıyor. 8 yılı aşkın süredir sosyal medya ve dijital reklamcılık alanında faaliyet gösteren Qasımov, yalnızca reklam vermekle kalmıyor; aynı zamanda sosyal medya hesaplarını dijital saldırılara karşı koruma altına alarak, yenilikçi bir hizmet modeli sunuyor.

“Bugün bir işletme için sosyal medya hesabı neyse, fiziksel mağaza da odur” diyen Güləli Qasımov, sunduğu güvenlik hizmetini bir çeşit dijital sigorta sistemi olarak tanımlıyor.

Instagram ve Facebook hesaplarının çalınmaya, kapanmaya ve erişim kaybına karşı korunması, Qasımov’un uzmanlık alanlarının başında geliyor. Olası bir saldırı ya da kapanma durumunda ise kullanıcıların hesaplarını ücretsiz şekilde geri yükleyebiliyor.

GULALI MMC ayrıca, Meta Ads Manager üzerinden profesyonel reklam stratejileri hazırlayarak düşük bütçelerle yüksek performans elde edilmesini sağlıyor. Müşteri getirisi, görüntülenme ve takipçi kazanımı gibi farklı hedefler için özel reklam kurguları oluşturarak sosyal medya reklamcılığında fark yaratıyor.

Güləli Qasımov, Türk pazarına da açılmayı hedeflediklerini belirterek şunları söylüyor:

“Hedefimiz, Azerbaycan’daki başarıyı Türkiye’ye taşımak. Sosyal medya reklamları, teknik destek ve dijital güvenlik konusunda kurumsal firmalara güçlü çözümler sunmaya hazırız.”

Kısa sürede çok sayıda Instagram hesabını başarıyla kurtaran ve onlarca işletmeye satış artırıcı reklam kampanyaları sunan Qasımov, dijital dünyada güvenli ve etkili büyümenin öncülerinden biri olarak anılıyor.