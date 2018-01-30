Rusya'dan açıklama istendi

Dışişleri Bakanlığı Rusya'dan izahat istedi. Dışişleri Bakanlığı tarafından, terörist olan Mihraç Ural’ın, Soçi Kongresi tarafından katılımcılarının içlerinde bulunduğu ve sonrasın da ise Rusya dan ise izahat istemiştir.

Diplomatik olan kaynaklar içerisinden edinilen bilgilere göre ise, Soçi Kongresini de Türkiye ismine izlemiş olan resmi heyetin, THKP-C Acilciler terör örgütün de ki lideri olan birde 2013 yılı içerisinde ise Hatay ile Reyhanlı da elli iki şahısın da yaşamını yitirmesine sebep olan terör saldırısı sanığı olan Mihraç Ural, katılımcıların içerisinde bulunması sonrasın da ise etkinliği de organize etmiş olan Rusya Federasyonu Dışişleri ile Savunma Bakanlıkları da nezdinde girişimde bulunduğu saptandı.