Rusya'dan açıklama istendi

Anasayfa DÜNYA Rusya'dan açıklama istendi
Rusya'dan açıklama istendi
Rusya'dan açıklama istendi admin Tarih: 2018-01-30 Saat: 22:53:44
Güncelleme : 2018-01-30 22:53:44Bu içerik 33 kez okundu.
Reklam

Rusya'dan açıklama istendi 

Dışişleri Bakanlığı Rusya'dan izahat istedi. Dışişleri Bakanlığı tarafından, terörist olan Mihraç Ural’ın, Soçi Kongresi tarafından katılımcılarının içlerinde bulunduğu ve sonrasın da ise Rusya dan ise izahat istemiştir.

Diplomatik olan kaynaklar içerisinden edinilen bilgilere göre ise, Soçi Kongresini de Türkiye ismine izlemiş olan resmi heyetin, THKP-C Acilciler terör örgütün de ki lideri olan birde 2013 yılı içerisinde ise Hatay ile Reyhanlı da elli iki şahısın da yaşamını yitirmesine sebep olan terör saldırısı sanığı olan Mihraç Ural, katılımcıların içerisinde bulunması sonrasın da ise etkinliği de organize etmiş olan Rusya Federasyonu Dışişleri ile Savunma Bakanlıkları da nezdinde girişimde bulunduğu saptandı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır