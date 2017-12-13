PYD bölgesinden Türkiye'ye ateş açıldı

PYD bölgesinden Türkiye'ye ateş açıldı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sınır hattında modüler duvar örme işinde çalışan 1 işçi, Suriye tarafından PYD’lilerin bulunduğu bir bölgeden ateş açılması sonucun da yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerin de Birecik’in Süleyman Şah türbesinin bulunduğu sınır hattın da bulunan Eşme mahallesin de meydana geldi. Sınır hattın da modüler duvar örme işinde çalışan işçilere PYD’nin denetiminde ki Kobani’nin Kırsal bölgesinden ateş edildi.

Açılan ateş sonucun da mermilerin isabet ettiği, ismi belirlenemeyen bir işçi yaralandı. Yaralı işçi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralı işçi tedavi altına alındı. Yaşanan olayın ardından sınır bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı.