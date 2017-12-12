Kilis'te DEAŞ bağlantılı kişiler

Kilis'te DEAŞ ile bağlantılı 2 kişi yakalandı. Kilis’te terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Suriye’nin Rakka Kentinden terör örgütü DEAŞ mensubu kişilerin yasa dışı yollar ile Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinden ülkeye girdiğinin ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Terör İle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ve Cumhuriyet Baş Savcılığı Koordinesin de çalışmalar başlatıldı.

Başlatılan çalışmalar sonucun da iki şüphelinin kent merkezin de bulunan bir evde saklandığını tespit eden ekipler bu eve operasyon düzenlediler.

Operasyon sonucun da gözaltına alınan Suriye Uyruklu A.H., ile E.I., yakalandılar. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındılar.