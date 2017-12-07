Üniversiteli kızı kaçırdılar

Üniversiteli kızı minibüsten böyle kaçırdılar. Mersin de bir üniversite öğrencisi olan Zelal Topçul, binmiş olduğu minibüs içerisin de iki şahısın tarafından kaçırılmış olduğu kamera görüntülerine yansıdı.

Zelal’ın, kaçırılma anını ise binmiş olduğu araç ile güvenlik kamerasın da görüntülenmektedir. Baba Yusuf Topçul, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Topçul, kızını kaçıranların ikisi amca oğlu olmak üzere altı kişi olduklarını söyleyerek şikayette bulundu.

Amca oğullarının kızını bir yıl önce istediklerini ama kızı hemşirelik okulunu kazanınca kızını vermediğini ve kızını bu yüzden zorla kaçırdıklarını söyledi.

Dünden beri kızından haber alamadığını bildiren Topçul, kaçıran şahıslardan D.T., ile N.T., isimli kişilerin amca oğulları olduklarını bildirdi.