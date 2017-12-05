Albayın parmak izi

Sıkıyönetim emrinde imzası olan albayın parmak izi, 'Sızıntı'da çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi ile ilgili sırasın da yayımlanmış olan ve sözde sıkıyönetim emrinden dolayı atama kararlarının altın da ise imzası bulunmaktayken sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olarak sanık eski kurmay albayın Cemil Turhan’ın, ise parmak izi, için Van da olan çöplükte ki görülen “Sızıntı” dergisin de yer aldı.

Parmak izinin ise anlaşılmasının üstüne, Turhan hakkın da Van Cumhuriyet Başsavcılığın da “Silahlı terör örgütü kurma ile yönetme” suçu üzerin de 16 Kasım 2017 de iddianame hazırlanmıştır.

Cumhuriyet Savcısı olan Mehmet Şerif Kartal, tarafından kaleme alınmış olan iddianamenin üzerine, 19 Temmuz da 2016 yılında Van’ın, Şabaniye Mahallesi Emir Sultan Sokak da devriye gezmiş olan polis ekiplerinin de, çöplük içinde FETÖ üyelerinin de örgüt üyeleri içinde çöplüğe atılmış olduğu görülen metaryeller, parmak izi ile inceleneceği için daha sonra Van Emniyet Müdürlüğü olay yerine inceleme ekiplerine verilmiştir.