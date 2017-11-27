3 ton patlayıcı bulundu

Diyarbakır’da yaklaşık 3 ton patlayıcı bulundu. Diyarbakır’ın kulp ilçesin de jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK’ya yaptıkları operasyon da, toprağa gömülü ve kullanıma hazır iki bin sekiz yüz kilogram patlayıcı maddeler bulundu. ele geçirilen patlayıcı maddeler bulunduğu yerde imha edildi.

25 Kasım 2017 cumartesi günü saat 06.00 da alacaköyü Şenyayla Kırsalın da başlayan operasyon aynı gün 18.00 da sona erdi.

Operasyon sonrasın da yapılan aramalar da üç ayrı mevkide toprağa gömülü bidonlar ile sığınaklar için de on adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet roket atar, 1500 adet fişek, 700 adet mühimmat, 10 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 15 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet M15 anti-tank mayını, 25 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 66 adet torba halinde depolanmış amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmayı müteakip kullanıma hazır halde 2 bin 800 kilogram patlayıcı madde, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet araç telsizi ve 300 metre kablo bulunmuştur.”