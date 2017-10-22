Hem kızını taciz ettiler hem de babasına saldırdılar

Kadıköy'de kızı tacize uğrayan kağıt toplayıcısına satırla saldırdılar. İstanbul Kadıköy de kızının tacize uğradığını söyleyen baba tartıştığı insanlar tarafından ağır bir saldırıya uğratıldı.

Gece yarısına yakın saatlerde meydana geldi

Olay saat 23.30 sıraların da Kadıköy çarşısın da meydana geldi. İddiaya göre kağıt toplayan N.G., isimli baba, kızı ve eşi ile Güneşli Bahçe sokağından geçtiği sırada yol kenarın da ki kafeterya da oturan insanlar arasında tartışma çıktı.

Hem kızına taciz edildi hem saldırıldı

Kızını tacize uğradığını söyleyen baba tepki gösterince, saldırganlar yanların da ki arkadaşları ile birlikte N.G.,yi uzun süre kovaladıktan sonra bir binanın girişinde yakalayarak sandalyeler ile saldırdılar. Olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.