15 bölge özel güvenlik bölgesi oldu

Elazığ’da 4 ilçede 15 bölge özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi. Özel bölgelerin bulunduğu ilçeler ise Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri oldu. Bu ilçelerde bulunan 15 bölgede özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten bu konuda açıklama geldi

Elazığ Valiliği tarafından bu konuda yazılı bir açıklama getirildi. O açıklama da yer alanlar ise : “Terörle mücadele kapsamında bir takım operasyonlar yapılması nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması konusundan dolayı Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 8 Eylül 2017-22 Eylül 2017 tarihleri boyunca 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi. Halkın mal ve can güvenliğinin sağlanması için özel güvenlik bölgelerinde mülki amir izni olmadan girişler tamamen yasaklandı.” Tamamen halkın güvenliği düşünülerek gerçekleştirilmiştir.