15 bölge özel güvenlik bölgesi oldu

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15 bölge özel güvenlik bölgesi oldu
15 bölge özel güvenlik bölgesi oldu admin Tarih: 2017-09-08 Saat: 16:20:27
Güncelleme : 2017-09-08 16:20:27Bu içerik 290 kez okundu.
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15 bölge özel güvenlik bölgesi oldu

Elazığ’da 4 ilçede 15 bölge özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi. Özel bölgelerin bulunduğu ilçeler ise  Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu  ilçeleri oldu. Bu ilçelerde bulunan 15 bölgede özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten bu konuda açıklama geldi

 Elazığ Valiliği tarafından bu konuda yazılı bir açıklama getirildi. O açıklama da  yer alanlar ise : “Terörle mücadele kapsamında bir takım operasyonlar yapılması nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması konusundan dolayı  Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 8 Eylül 2017-22 Eylül 2017  tarihleri boyunca 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi. Halkın mal ve can güvenliğinin sağlanması için özel güvenlik bölgelerinde mülki amir izni olmadan girişler tamamen yasaklandı.” Tamamen halkın güvenliği düşünülerek gerçekleştirilmiştir. 

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