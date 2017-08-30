Hollandalı genç kız Zincirlikuyu’da cinsel saldırı

Hollandalı olan 19 yaşındaki genç kız bir üniversite öğrencisi olup İstanbul’da Zincirlikuyu’da cinsel saldırıya uğradı. G.H. adındaki genç kız İstanbul’da tıp okuyan bir arkadaşını ziyaret etmek için İstanbul iline 15 Ağustos günü geldi. Genç kız daha sonrasında Esentepe Koreşehitleri Caddesi'ndeki arkadaşının evine giderek burada kalmaya başladı.

2 bahçıvan kurtardı

Geçtiğimiz gün ise bu olay yaşandı. Genç kız İstanbul ilini gezmek için evden çıktı ve daha sonrasında eve dönmek isteyen genç kız telefonu üzerinden eve varmaya çalışınca harita onu Zincirlikuyu’ya kadar götürdü. Buradan geçtiği esnada Ercan G. Adındaki şahıs saldırgan şahıs genç kıza burada cinsel saldırıda bulundu. Saldırgana direnen genç kız bağırmaya başladı. O sırada genç kızın sesini duyan 2 bahçıvan hemen olay yerine koşarak burada genç kızı kurtardılar.

Kaçtı ama yakalandı

Bahçıvanı gören saldırgan şahıs hemen kaçtı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hemen şahsın eşkali belirlenerek aranmaya başlandı. Eşkali belirlenmesi nedeniyle kısa bir süre içerisinde Ercan G. Adındaki şahsı yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanınca tutuklandı.